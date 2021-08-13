Прихожане УПЦ планируют прийти к зданию Верховной Рады на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем I, который в конце августа прибудет в Киев с визитом.

Об этом сообщается на странице "Миряне" в Facebook.

Встречу верующие назначили на 09:00 21 августа - в это время Варфоломей будет встречаться со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым.

По словам организаторов, участники мероприятия намерены рассказать патриарху о проблемах православия в Украине. В частности, прихожане УПЦ заявляют о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

Прихожане УПЦ планируют встречать Варфоломея с молитвой о наступлении мира в Украине.

Напомним, недавно митрополит Антоний назвал УПЦ единственной церковью в Украине, ведущей свою преемственность от Владимира.

Также мы писали о том, что в начале лета верующие передали в Верховную Раду законопроекты об отмене дискриминации УПЦ.