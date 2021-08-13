Китай готов признать власть исламистского движения "Талибан" в Афганистане законной, если талибы захватят столицу Афганистана - Кабул, который по мнению разведки США боевики окружат через 30 дней.

Об этом сообщает U.S. News со ссылкой на источники в разведке США и других стран.

"Китай готов признать "Талибан" законным правителем Афганистана, если ему удастся свергнуть поддерживаемое Западом правительство в Кабуле", - сказано в сообщении.

Отметим, что в 2003 году Совет безопасности ООН признал "Талибан" террористической организацией.

Напомним, в Афганистане эскалация конфликта между властью и "Талибаном" началась после того, как Вашингтон заявил о выводе своих войск из страны. После этого боевики "Талибана" стали захватывать территории, в том числе и крупные города, недавно они заявили о захвате Кандагара (второй по величине город страны).

О там как развивается ситуация в Афганистане после вывода американских войск подробно рассказывала "Страна".

При этом в Госдепе США не считают, что победа талибов предопределена. Однако "Талибан" контролирует уже более половины Афганистана. Президент США Джо Байден не смотря на это, не жалеет о решении вывода войск и считает, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами.