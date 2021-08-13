В двух украинских регионах Минздрав зафиксировал высокую динамику госпитализаций пациентов с Covid-19

В пятницу, 13 августа, в Украине, где за минувшие сутки Covid-19 заболели больше тысячи человек, в двух областях один из эпидемических показателей не соответствует "зеленой" зоне карантина.

Об этом свидетельствует таблица Министерства здравоохранения Украины, обнародованная на сайте ведомства.

В Ивано-Франковской данный показатель превышает норму в течение двух дней подряд. По состоянию на сегодня динамика госпитализаций составляет 70,2% (накануне этот показатель составлял 80%, а еще днем раньше 31,9%).

В Тернопольской области динамика госпитализаций составляет 72,2%. Норма по этому показателю превышена три дня подряд (в четверг ранее было 55,6%, а в среду - 86,7%). А на минувшей неделе в этом регионе данный показатель превышал норму в два раза.

Отметим, что для "зеленой" зоны, в которой сейчас находятся все украинские регионы, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Таблица: moz.gov.ua

Напомним, в Минздраве днем ранее заявили о росте количества госпитализаций и тяжелых пациентов с Covid-19. При этом там напомнили о том, что только вакцинация от коронавируса является единственным эффективным способом уберечься от тяжелого течения болезни.

Между тем, в Украине опасным штаммом коронавируса "Дельта" заразились уже три сотни человек.

Также, как писала "Страна", Кабмин продлил адаптивный карантин и режим ЧС в Украине еще на два месяца.