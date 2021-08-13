Пик интенсивности выбросов парниковых газов на планете может произойти в течение ближайших четырех лет. Это один из факторов, который беспрецедентно и необратимо изменит климат Земли.

Об этом со ссылкой на доклад ООН, составленный межправительственной группы экспертов по изменению климата пишет The Guardian.

При этом в ООН утверждают, что глобальное потепление необходимо удерживать в пределах полутора градусов. Для этого к 2050 году выбросы углекислого газа на планете должны быть полностью сокращены, цель на ближайшее десятилетие - двукратное их снижение.

По мнению экспертов, глобальное потепление на Земле - это ответственность в большей части не бедных людей, а богатых. Поскольку на самую богатую часть населения планеты - а это всего 10% - приходится до 45% общего объема выброса парниковых газов.

В докладе говорится, что наиболее губительными факторами в этом контексте являются употребление мяса и использование джипов. Эксперты настаивают на необходимости изменения бытовых привычек и рациона богатых землян.

Также в документе указано, что необходимо отказываться от излишнего отопления и охлаждения домов, сокращать воздушные перевозки, использовать меньше энергопотребляющих устройств. Все это позволить снизить объем выбросов углекислого газа.

Кроме того, для сохранения экологии авторы доклада предлагают больше заботиться о лесных и земельных ресурсов планеты.

Напомним, "Страна" анализировала доклад о грядущей климатической катастрофе, который опубликовали в ООН, а также писала, что он значит для Украины.

Также мы сообщали, что в ООН отреагировали на отчеты ученых о повышении температуры Земли и заявили о "красном коде для человечества".