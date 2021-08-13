Житель Хмельницкого изнасиловал несовершеннолетнего мальчика, с которым он до этого поддерживал дружеские отношения. За это он получил десять лет тюрьмы.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации правоохранителей, мужчина дружил с мальчиком, часто звал его к себе в гости. Преступление он совершил в один из раз, когда ребенок был у него дома. Сначала педофил показывал ему порнографические ролики, после чего занялся с ним сексом. Более того, мужчина заявил, что ребенок никому не должен рассказывать об изнасиловании.

Впрочем, мальчик был настолько напуган, что рассказал о произошедшем своему старшему брату. Против мужчины завели уголовное дело. Суд, рассмотрев доводы сторон, приговорил жителя Хмельницкого к десяти годам тюрьмы за изнасилование ребенка.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно на Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от 63-летнего отчима-насильника.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве суд отправил за решетку на 15 лет мужчину, изнасиловавшего в лифте 11-летнюю девочку.