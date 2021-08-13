На Турцию, где в прошлом месяце масштабно горели леса, обрушились новые неприятности. В расположенном на севере страны городе Кастамоне произошло наводнение. Из-за мощных дождей затопило семь районов, также город накрыли оползни. Число жертв выросло с девяти человек, как рассказывала "Страна" днем ранее, до 27.

Об этом утром в пятницу, 13 августа, пишет и публикует фото последствий разбушевавшейся стихии турецкая газета "Хюрриет".

В городе разрушены мосты и дома. 27 человек погибли в результате наводнения, спасательные работы не прекращались и прошлой ночью.

Кроме Кастамона, пострадали и города Бартыне и Синоп.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал наводнение "самым сильным, которое он когда-либо видел", добавив, что "все произошло за 5 минут".

Также стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в город и район в провинции Кастамоны на черноморском побережье Турции Бозкурт, чтобы посетить зону бедствия.

Напомним, мы ранее подробно рассказывали о лесных пожарах в Турции, которые бушевали в курортных Бодруме, Анталии и Мармарисе. В результате пожаров пострадали и погибли люди.

Также сообщали, что минувшей ночью затопило город Керчь возле Черного моря. Там реки вышли с берегов. Всего за ночь выпали уже две месячные нормы осадков.