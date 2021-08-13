Сегодня, 13 августа, "Страна" опубликовала выводы комиссии, изучавшей причины смерти киевлянки от ковида. Из жизни 50-летняя женщина ушла спустя пять дней после введения Модерны. Она страдала сахарным диабетом.

Координатор вакцинации в столице Василий Животенюк сообщил нам, что связи с введением инъекции от коронавируса и летальным исходом не обнаружено. Чиновник добавил, что от дня заражения до смерти прошло не менее 14 дней. Из этих слов следует, что гражданка получала вакцину будучи больной.

"Страна" реконструировала события по данному прецеденту, из-за которого в Киеве уже случился скандал.

Все подробности и выводы - в нашем материале.

Что известно о смерти от ковида после вакцины Модерна

На этой неделе "Стране" стало известно о первой смерти в Украине после введения вакцины Модерна.

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко сообщил нам детали случившегося.

1 августа киевлянка вернулась из Турции после отдыха.

Сдавать анализы на наличие коронавируса ее не обязывало украинское законодательство - такое обязательство для приехавших из-за границы наступило с 5 августа.

5 августа женщина получила первый компонент вакцины Модерна. Симптомы ковида ощутила в этот же день (данные Кравченко).

По словам координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка, проявления болезни появились на следующий день, 6 августа. Киевлянка ощутила общую слабость, боль в руке (вероятно, в месте введения инъекции), у нее повысилась температура.

9 августа была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу везли на скорой. Сделали тест и обнаружили коронавирус.

У пациентки была лихорадка. Уровень сатурации был критическим - 40%. После того, как она стала стала дышать кислотородом, показатель увеличился до 68-70%, что все равно значительно ниже нормы - 95%.

Состояние здоровья женщины продолжало ухудшаться.

10 августа киевлянка скончалась. В комментарии "Стране" Животенюк сказал, что умершая страдала сахарным диабетом и ожирением второй степени.

По результатам изучения анализов, ковид у нее развивался не меньше 14 дней. Если это так, заболела женщина еще в Турции 28 июля. И на прививку шла уже будучи больной на протяжении недели.

Конфликт из-за смерти киевлянки

Смерть киевлянки Василий Животенюк в комментарии "Стране" назвал несчастным случаем. По его словам, первой дозой вакцины Модерна привито около миллиона киевлян.

"Если на протяжении 30 дней после вакцинации с ними случится какая-то беда, то будем поголовно говорить, что умирают от вакцинации?" - задался вопросом чиновник.

Вместе с тем, сообщил "Стране" Сергей Кравченко, врачей столичной больницы №4, где вакцинированная пациентка умерла, после нашей публикации вызвали на ковер в КГГА.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, сейчас столичные власти озабочены не выяснением причин смерти, а каким образом в СМИ - нашему изданию - произошла утечка о факте смерти.

Кравченко поставил под сомнение выводы комиссии, изучавшей смерть киевлянки. По его данным, вскрытие не проводилось. Нет эпидрасследования по контактировавшим с ней лицам на предмет ковида. Отсутствует сертификат качества на гуманитарную партию вакцины модерна.

Животенюк на это ответил, что с того же флакона вакцинировались сын и муж погибшей женщины.

"Всего 15 человек, включая их семью. Все живы здоровы. У двоих из них были местные редакции: тянет руку, кратковременная температура в первые дни. И все. Мы позвонили этим людям, все здоровы. Если яд был из одного флакона, то какие-то последствия для всех были бы", - заявил Животенюк.

Через нашего корреспондента Животенюк попросил передать Кравченко, что вызывает его на прямой эфир - хочет опровергнуть сказанные им неправдивые слова.

Выводы из трагедии

Смерть киевлянки от ковида после введения "Модерны" наталкивает на ряд выводов.

1. Вакцина Модерна, первой дозой которой уже привили миллион человек, не зарегистрирована в Украине.

По данным МОЗ, такие переговоры лишь ведутся. Кроме того, в ведомстве ссылаются на ВОЗ, так как эта организация уже одобрила препарат. Также одобрен он и в ЕС, и в США.

2. Сейчас в Украине вакцинируют всех подряд. Декларации с семейным врачом многие заключают на месте. О состоянии здоровья, наличии хронических заболеваний проводящие иммунизацию медики узнают со слов людей.

До введения прививки в соглашении о вакцинации граждане ставят галочки: "не болел", "чувствую себя хорошо". Так чиновники снимают с себя ответственность о дальнейшем развитии событий.

В это же время, по словам врачей, с которыми поговорила "Страна", у части населения вакцинация и заболевание ковидом странным образом синхронизируются по времени. Возможно, в каких-то случаях это совпадение. Но в некоторых - нет. Медики утверждают, что многие больные коронавирусом, уже лежащие в больнице, умоляют ввести им вакцину.

Исходя из этой же логики, больные (но не госпитализированные) могут идти прививаться, умышленно скрыв ковид. Нельзя исключать, что так было и в случае с умершей женщиной, ведь она болела на протяжении целой недели.

Доказано: если у человека ковид и он получает вакцину, в плюс инъекция точно не сработает. А вот ухудшить состояние может.

Уведомляют ли медики перед вакцинацией об этом? Знают ли люди, что лихорадка на протяжении нескольких дней после укола, как было у умершей женщины - это ненормально?

По данным корреспондентов "Страны", которые уже вакцинировались, все это проходит на таком потоке, что с каждым конкретно все описанное врач не обсуждает.

3. Согласно выводам комиссии, вакцину "Модерна" умершая женщина получила уже будучи больной коронавирусом.

Именно в этом случае выявить заболевание на ранней стадии было можно - если бы это предполагало украинское законодательство и нормативные акты. Например, наличие теста перед вакцинацией или иной метод, который бы позволил бы избегать случаев, когда вакцинируются уже больные коронавирусом люди.