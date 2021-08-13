В российском Воронеже скончалась женщина, которая пострадала в результате взрыва автобуса, который произошел 12 августа на одной из остановок.

Об этом со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева сообщает "Интерфакс".

Погибшая - Татьяна, ей было 55 лет. Таким образом количество пострадавших возросло до 19 человек, число погибших - до двух.

Напомним, что взрыв автобуса на одной из остановок произошел в Воронеже накануне вечером. Одной из жертв ЧП оказалась женщина, которой оторвало ноги, она погибла еще в тот же день, 12 августа. "Страна" публиковала видео момента взрыва автобуса.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Криминалисты в Воронеж, по данным средств массовой информации, направлены из Москвы. При этом рассматривалась даже версия теракта. Правда, из-за того, что на месте ЧП не было найдено следов поражающих элементов, этот вариант является не самым вероятным.

Также мы писали, что эксперты не нашли следов тротила во взорвавшемся автобусе в Воронеже. Кроме того, выяснилось, что причиной взрыва не стало и газовое оборудование.