Мы продолжаем наш специальный проект "Украина. 30 лет страны".

Сегодня расскажем о 2013-м годе. Переломном для Украины.

В этот год начался второй Майдан. Он стал ответом Запада и лояльных к нему сил в Украине на геополитический ход Виктора Януковича, который в последний момент отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и договорился вместо этого с Россией.

И, хотя по факту аргументы власти были правильными, она попала в ловушку собственной непоследовательности. Когда сначала сама "топила" за Соглашение, а потом от него отказалась.

Это обеспечило протестам серьезную поддержку. Хотя к концу 2013 года казалось, что Майдан переходит в вялотекущую фазу и ни во что серьезное не выльется.

Но уже тогда было заметно, что майдановцы склоняются к силовому варианту разрешения противостояния. И именно это сыграло роковую роль в 2014 году.

Майдан показал, что Запад включился в серьезную борьбу за контроль над Украиной. Основными партиями, которые обеспечили политическую поддержку, стали "Батькивщина" Яценюка, "Удар" Кличко и "Свобода" Тягнибока. Активное участие принимал и Петр Порошенко.

Кроме того, олигархат (в том числе и связанный с Партией Регионов) занял позицию дружественного нейтралитета в отношении Майдана. Что было особенно хорошо видно по политике крупнейших телеканалов, большая часть которых освещала Майдан с большой симпатией.

"Страна" анализирует перипетии 2013 года. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Врадиевка. Пролог к Майдану

Летом в поселке Врадиевка Николаевской области вспыхнули массовые протесты. Накануне стало известно, что местная милиция уже неделю покрывает двух своих офицеров, которые изнасиловали и пытались убить 29-летнюю Ирину Крашкову.

Это была история, похожая на убийство Оксаны Макар в той же области.

Насильников в погонах, а также их подельника-таксиста даже не стали задерживать, и в конце июня во Врадиевке начались протесты. Отделение милиции взяли штурмом и разгромили. И тогда история вышла за пределы области.

Только после этого организатор преступления Евгений Дрыжак был арестован, как и его начальник, покрывавший беспредел. Также полетели головы вплоть до главы областного МВД. Задержали и двух других насильников. Позже все они получили тюремные сроки.

Но затем к истории подключилась оппозиция, и дело приобрело отчётливо политический окрас.

К акциям протеста присоединилась "Свобода", которая стала одним из организаторов "Врадиевской ходы" в Киев и попытки закрепиться на Майдане.

Остальная оппозиция начала говорить, что "регионалы" довели до такой ситуации в МВД. Пикеты участков начались по всей Украине. Хотя жители Врадиевки позже вспоминали, что милицейский беспредел с изнасилованиями происходил там с 2006 года - когда рулили ведомством "оранжевые" в лице Юрия Луценко.

То есть это была проблема системная, и не связанная напрямую с тем или иным правительством.

Интересно, что позже трагедии, аналогичные Врадиевке, произошли уже при новом главе МВД - Арсене Авакове.

После реформы ведомства и превращения милиции в полицию, случились Кривое Озеро, где полицейские убили мужчину, и Кагарлык, где копы в райотделе изнасиловали девушку. Но никаких политических последствий это не имело, и протестов никто не устраивал.

Более того, можно сказать, что подобных вопиющих случаев в последние годы стало заметно больше. В силу еще и того, что полицию наполнили ветераны АТО, у многих из которых отсутствовали "тормоза".

Беспредел в правоохранительных органах Украины обусловлен прежде всего тем, что они насквозь коррумпированы. Что и является причиной отрицательного кадрового отбора и круговой поруки. Именно поэтому новая Врадиевка может повториться в любой момент.

Но в 2013 году она действительно стала одним из факторов нагнетания антивластных настроений накануне Майдана.

Кроме того, в том же году еще с весны оппозиция проводила свои уличные акции. Но они были не очень многочисленны.

Предпосылки Майдана

Глядя с высоты сегодняшнего дня, можно утверждать - причины нового майдана в Украине были, в основном, внешнего свойства. Безусловно, в стране было очень много людей недовольных внутренними проблемами - социально-экономическими вопросами, коррупцией, стилем правления Януковича и прочим.

Но главная повестка Майдана касалась именно геополитического выбора Украины, а не каких-то прикладных вещей (зарплаты, пенсии, тарифы) для улучшения жизни граждан Украины. Такие темы если и звучали, то на уровне пропаганды, которая была отброшена сразу после победы майдана.

Так, например, Арсений Яценюк сначала призывал Кабмин Азарова понизить цены на газ для населения. А когда сам стал премьером, то немедленно их взвинтил.

Сегодня, когда многое в стране стало гораздо хуже с времён Януковича, никто не говорит о предпосылках к социальному взрыву или "новой революции".

При этом ей начинают пугать, если, к примеру, власть решит договорится с Россией по Донбассу и выполнить Минские соглашения. Ту же логику раскручивания протеста мы видим и в 2013 году.

Майдан начался после того, как Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Европой и сделал резкий разворот в сторону России.

Этому решению предшествовала целая эпопея внешнеполитических торгов.

В конце 2012 года Виктор Янукович внезапно решил не ехать в Москву, где, по слухам, стороны собирались решить вопрос о снижении цены на газ - в обмен на движение Украины в Таможенный союз.

Неизвестно, насколько эти слухи соответствовали правде. Но интересно, что Янукович в последний момент отменил поездку. Пошли разговоры, что европейцы, опасаясь сближения Януковича с Москвой, предложили активизировать процесс подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, который был заморожен после посадки Юлии Тимошенко.

И этот процесс действительно с начала 2013 года пошел довольно быстро.

В любом случае наметился явный откат от Москвы, так как включение Украины в зону свободной торговли с Европой делало невозможным ее включение в Таможенный союз.

Зачем это нужно было Европе и Западу в целом (США также активно поддерживали процесс) - понятно. К тому времени, после того как Путин вновь стал президентом России, отношения Кремля и Запада серьезно ухудшились. Стороны вели противостояние по многим направлениям. И одним из ключевых из них стал украинский вопрос - войдет ли Украина в ТС, либо заключит Соглашение об ассоциации с ЕС. Запад хотел любыми способами не допустить вовлечения Украины в интеграционные проекты с Россией.

Второй резон - чисто практический. Ассоциация выписана так, что открывает украинский рынок для ЕС, но не наоборот. То есть, это был просто одним из инструментов борьбы за захват рынка.

А вот резоны Януковича были не столь очевидны.

Первая версия - европейцы пообещали ему финансовую поддержку, которая бы сгладила потери украинской экономики от Соглашения. На этих деньгах власть могла удержать ситуацию и выиграть выборы президента в 2015 году. Но это сомнительно, потому что, как показали последующие события, европейцы никаких гарантий финансовых вливаний Киеву так и не дали.

Вторая версия - Янукович вёл шантаж России с целью снять главное условие по дешевому газу: вступление в Таможенный союз.

Третья версия - решение принималось по принципу "кто больше даст" - Россия или Европа.

После того, как ассоциация вышла на финальную стадию летом 2013 года, ход сделала Москва. Россия ограничила импорт из Украины и предупредила, что выйдет из зоны свободной торговли с Украиной в случае заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Это многократно увеличивало цену европейской ассоциации для Киева. Мало того, что ЕС бы вытеснил украинские товары благодаря дотациям и дешевому кредиту для своих производителей, так ещё и российский рынок мог закрыться, что грозило украинской экономике полным крахом и ставило крест на перспективах президента переизбраться.

Начались лихорадочные торги с Евросоюзом о компенсации всех этих потерь. Требовались миллиарды долларов. Но вразумительного ответа еврочиновники не давали. Лишь советовали договариваться о кредите с МВФ (который давался при условии поднятия тарифов на коммуналку для населения, что тоже было бы для президента убийственными с точки зрения его электоральных перспектив).

Как позже рассказывал Янукович, напрямую Европа обещала разве что 610 миллионов евро. Это была явно мизерная сумма.

После этого и пошли первые заявления властей о том, что Соглашение с Европой нам не выгодно.

Они прозвучали как гром среди ясного неба - ведь накануне сами же власти развернули мощную пропаганду евроинтеграции. И, казалось бы, назад пути уже нет.

Параллельно у Януковича возобновились контакты с Путиным. Пошли слухи, что Украина и Россия договорились не только о новой цене на газ - но и о кредите для Киева без дополнительных условий вроде Таможенного союза. Кроме одного - не подписывать соглашения с ЕС.

Позже эта информация начала подтверждаться.

21 ноября Николай Азаров официально объявил об отказе от Ассоциации.

И почти через месяц, когда в Москве увидели, что Янукович всерьез вышел из переговоров с Евросоюзом, Кремль и Банковая заключили соглашение - газ по 268 долларов и 15 миллиардов долларов кредита. Причем кредит давался без всяких условий вроде тех, что выдвигал МВФ по тарифам на коммунальные услуги.

То есть Россия реально сделала то, чего хотели на Банковой. Янукович получил огромный ресурс для похода на выборы президента и удержания экономики в нормальном состоянии.

Чисто дипломатически Янукович победил полностью. Да и для украинской экономики в целом это соглашение было выгодно. В бюджете на 2014 год власти заложили рост зарплат на 20% (весной 2014 года новое правительство Яценюка по требованию МВФ отменило это повышение и заморозило зарплаты бюджетникам).

Однако к моменту заключения этих стратегических договоренностей с Россией в Киеве уже бушевал Майдан...

Майдан. Начало

Почву для Майдана создал своими руками сам Янукович.

Еще с лета провластная пропаганда по всем каналам бомбардировала население рассказами о том, как круто будет, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.

При этом, создавались крайне завышенные ожидания, а подписание Соглашение подавалось как чуть ли не аналог вступления в ЕС. Что, конечно же, было неправдой, но влияние на умы многих украинцев оказывало.

Поэтому когда неожиданно власти начали говорить, что подписание Соглашения с ЕС для Украины невыгодно, а потому оно будет приостановлено, часть людей реально подумали, что им "обломали" едва ли не вхождение в Евросоюз.

И этим тут же воспользовались Запад и оппозиция.

Майдан начался 21 ноября 2013 года с поста журналиста Мустафы Найема в Facebook, который призвал собраться в 22:30 под монументом Независимости, прихватив с собой теплую одежду, зонтики, чай или кофе, а также "хорошее настроение и друзей".

Сообщение получило массу репостов через соцсети, и уже вечером 21 ноября на Майдан вышли сотни людей. Но акция была не настолько массовой, чтобы претендовать на что-то серьезное.

И вообще она подавалась как предупредительная - 29 ноября на саммите в Вильнюсе должно было окончательно решиться - подписывает ли Украина ассоциацию или нет.

При этом изначально было два Майдана. Один, который собрался вокруг Найема и прочих позиционировался как "майдан без политиков", а второй Майдан собирала оппозиция (в отношении же первого Майдана ходили слухи, что им дирижируют люди Януковича, чтоб не допустить "перехвата повестки" оппозиционными политиками).

Акции шли вплоть до 29 ноября, когда Виктор Янукович публично отказался в Вильнюсе от ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. Оппозиция его тут же заклеймила как "предателя, который продался Москве и лишил Украину европейской перспективы".

Но тогда некоторое время не было понятно - что будет дальше. Настроения были различные. Часть сторонников Соглашения об ассоциации полагали, что уличная борьба уже не имеет смысла и предлагали готовиться к президентским выборам 2015 года. Другие же хотели продолжать протесты.

Все решилось в ночь на 30 ноября, когда "Беркут" разогнал немногочисленных уже к тому времени участников Майдана. Оппозиция заявила, что милиция избила студентов (иногда вообще добавляя, что "избили детей"), хотя, как выяснилось позже, большинство пострадавших - взрослые люди и совсем не студенты.

Хронология событий той ночи уже многократно восстановлена. У Януковича тогда хотели зачистить Майдан под предлогом установки новогодней елки. Благо, народа там оставалось мало, да и сцену свернули.

Поэтому вместе с елкой и прибыл "Беркут". Установки на жёсткую силовую зачистку изначально не было. Но майдановцы начали забрасывать "Беркут" разными предметами, бить его палками, по итогу началось жесткое месилово. Которое тут же сняли на видео и массово распространнили.

Это и стало катализатором Майдана. Причем уже тогда было многим очевидно, что события той ночи выглядели как провокация, которая призвана была разогреть затухающую протестную активность.

Уже 30 ноября к вечеру собрался немаленький митинг на Михайловской площади.

А 1 декабря началась массовая акция на Майдане. По количеству людей она не шла ни какое сравнение с предыдущими митингами.

Принадлежащие олигархам телеканалы давали позитивную картинку происходящего в Киеве. К тому времени Янукович и его Семья уже напугали немало влиятельных людей, которые восприняли Майдан как повод остановить укрепление власти президента, а то и вовсе от него избавиться. Кроме того, таким образом олигархат показывал свою лояльность Западу.

Многотысячная акция протеста на Майдане

Буквально сразу 1 декабря было захвачено здание Киевской горадминистрации. Да и практически весь район вокруг Майдана. Многим казалось, что власть вот-вот падет.

И эти настроения усилились, когда часть майдановцев пошла на штурм Администрации президента, избивая силовиков цепями.

Но дальше все пошло по-другому.

Штурм был отбит "Беркутом". Большое число нападавших было задержано. Лидеры оппозиции и среди них - Петр Порошенко назвали протестующих провокаторами.

Впрочем, как потом заявляли сами радикалы, их атака с руководством оппозиционных партий была согласована. Но когда стало ясно, что взять АП штурмом не получится, политики поспешили откреститься от спланированной ими же акции.

Неудачный штурм Администрации президента оказал очень серьезное влияние на последующие события.

Кадры как молодчики в балаклавах нападают на силовиков абсолютно не вязались с тезисом о мирном протесте.

Многих обычных людей это оттолкнуло от Майдана.

Также события напугали регионалов и олигархов, что поспособствовало укреплению позиций Януковича.

Это стало понятно уже через пару дней.

К тому времени у оппозиции уже созрел политический план действий, который включал в себя отставку правительства Азарова и возвращение Конституции 2004 года с урезанными полномочиями президента.

Начать реализацию этого плана хотели уже 3 декабря с отставки правительства в Раде. Но она провалилась. Вопреки ожиданиям Запада и майдановцев, регионалы не перебежали в лагерь оппозиции и за отставку (за исключением единичных депутатов) не голосовали.

Тогда стало понятно, что блицкриг по свержению Януковича не получился и следует готовиться к затяжному противостоянию.

По итогу к концу года сложилась противоречивая ситуация.

С одной стороны, власть не посыпалась. Янукович и правительство Азарова устояли, силовики также остались верны президенту.

Кроме того, скидка на газ со стороны России и огромный кредит вселяли уверенность, что с экономикой все будет в порядке. Поэтому большинство олигархов откорректировала свою позицию и не стало однозначно на сторону Майдана, пытаясь раскладывать яйца в разные корзины. Чтоб и с Януковичем не поссориться, и гнев Запада на себя не навлечь.

С другой стороны, зачистить Майдан у властей не получилось. Попытки предпринимались, но их останавливали звонками из Госдепа или американского посольства. А Янукович, несмотря на все происходящее, боялся окончательно бить горшки с Западом.

Хотя протестная активность постепенно спадала. Оппозиция пыталась поддерживать ее, раскручивая различные мутные истории, вроде избиения Татьяны Черновол, в котором обвинили власть (хотя по многим свидетельствам это были далекие от политики разборки).

Но был важным и очень тревожным другой момент - в обществе усиливался раскол. Люди стали оценивать происходящее на Майдане по принципе "свой-чужой". Своих поддерживали во всем, чужих за все порицали.

Майдан демонизировал "беркутовцев". А для многих жителей юго-востока они были героями.

В общем, несмотря на некоторое затишье к концу года, было понятно, что главные события и их развязка еще впереди.

Снос памятника Ленину в Киеве

При этом протестные акции продолжались. 8 декабря две группы националистов в балаклавах снесли статую Ленина из красного гранита, установленную на бульваре Шевченко напротив Бессарабского рынка. На постамент накинули тросы и повалили вручную вниз.

Собравшиеся на месте события несколько сот человек разбили поваленный постамент кувалдами, а осколки многие забрали себе домой в качестве сувениров. Под снесенным памятником скандировали "Свобода придет порядок наведет", а непосредственные участники действа сразу же убежали, прикрывая свои лица.

Милиция стояла через дорогу и просто наблюдала за всем происходящим.

Вечером народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко принес отколовшуюся часть постамента на сцену Майдана. Он прервал выступление группы ТНМК и триумфально продемонстрировал часть памятника собравшимся.

Так именно с Киева началось явление, которое получило название "ленинопада" - по всей стране начали свергать памятники Ленину, а позже и вообще монументы советской эпохи.

Отметим, что тогда снос памятника Ленину скорее пошел в минус майдановцам с точки зрения их поддержки населением. Также как и попытка штурма Администрации президента 1 декабря эта акция показала, что на Евромайдане сильны позиции националистов, которые готовы идти по беспределу. Но самих националистов это никак не смущало. И тогда, и потом они двигались по своей программе, не очень интересуясь, как к этому относится большая часть украинцев.

Чем ещё жила Украина в 2013 году

Луценко на свободе. В апреле Янукович подписал помилование бывшего министра внутренних дел. А вот Юлия Тимошенко продолжала сидеть в тюрьме. Причем Запад, несмотря на риторику в ее защиту и требования отправить ее на лечение в Германию, фактически слил экс-премьера, соглашаясь подписать Соглашение об ассоциации еще до ее освобождения.

Убийца Гонгадзе сел. Генерал МВД Алексей Пукач получил пожизненное за убийство журналиста.

Рождение нового олигарха. На олигархическом небосклоне все ярче горит новая звезда - Сергей Курченко. Заговорили о нем раньше, но в 2013 году он объединил свои активы в холдинг ВЕТЭК и купил один из крупнейших медиахолдингов страны - УМХ.

Как говорили, 28-летний бизнесмен добился столь выдающихся успехов благодаря близости к "Семье" Януковича и был ее "кошельком".

Но характерно, что тот же УМХ Курченко купил у будущего главы Администрации президента Порошенко Бориса Ложкина за грандиозные деньги (более 400 миллионов долларов), переплатив минимум в несколько раз от его реальной стоимости.

После Майдана подходы властей к работе со СМИ изменились. Уже никто ни у кого ничего не покупал. Против руководителей оппозиционных СМИ заводились уголовные дела, а оппозиционные телеканалы просто закрывали решениями СНБО.

Явление Вадима Титушко. Этот молодой спортсмен из Белой Церкви прославился на всю Украину во время акций оппозиции "Вставай, Украина!"

После конфликта с журналистами, которые утверждали, что Титушко на них напал, его имя стало нарицательным: так стали именовать спортивного вида парней, которых привозят на акции для силового противостояния.

А уже во время Евромайдана его сторонники начнут называть "титушками" едва ли не всех тех, кто вышел за Януковича на Антимайдан.

Отмена призыва. Осенью 2013 года Виктор Янукович отменил призыв в армию. Это историческое решение продержалось недолго - уже весной 2014 года призыв будет восстановлен.