Сегодня начинается девятый лунный день в созвездии Стрельца, когда четыре знака зодиака могут почувствовать себя особо загруженными. Это касается Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб второй и третьей декады месяца (то есть родившихся после 20 числа).

Также "Страна" публиковала прогноз для знаков зодиака, которым нужно быть предельно собранными в августе.

Составили для них детальный астрологический прогноз.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня вам потребуется поддержка коллег и близких, чтобы справиться с тем массивом задач, которые вы на себя взвалили. Звезды понимают масштаб ваших планов, но призывают действовать без спешки. Все ваши идеи будут воплощены в реальность, как только вы приступите к их реализации. Начинайте планомерно и пошагово, а не всё сразу, тогда качество будет равномерно распределяться на количество

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы с головой окунетесь в работу и творчество. Сейчас не время расслабляться, дайте волю своей фантазии и действуйте решительнее. Вас ждет нечто особенное и грандиозное, если вы не будете лениться или отказываться от поступающих вам предложений. Также день подходит для новых знакомств, если вы будете открыты и дружелюбны с окружающими.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня у Стрельцов просто день, наполненный всевозможными событиями и новостями. Приготовьтесь к тому, что освободитесь вы только под вечер и быть может, останетесь без обеда. Сильно рьяно решать проблемы вам не потребуется, пусть все идет по накатанной. Ситуация разрешится сама собой, без вашего участия. Также сегодня вам могут предложить новую работу или участие в интересном проекте.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День потребует от вас ответственности в решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Часть представителей вашего знака может столкнуться с вопросом поиска нового жилья, но тут главное не спешить с принятием решений. Лучше уделить внимание рабочим вопросам и укреплению отношений в коллективе.

Всем остальным знакам зодиака пришло время начинать все новое и интересное - но сперва определитесь со своими желаниями. Тельцам и Водолеям не нужно беспокоиться о том, что будет дальше, а необходимо научиться просто наслаждаться моментом. Козерогам и Весам непременно нужно попробовать свои силы в новой работе или хобби. Овнам и Львам важно найти время на себя и сделать то, что очень хочется. А Ракам и Скорпионам - проявить свою гибкость мышления, чтобы справиться с рабочими задачами.

Ранее "Страна" публиковала гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 августа: Львы столкнутся с проблемой выбора, Козероги могут показать свои слабости.

Напомним, астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которым важно инвестировать в свое развитие в августе 2021 года.