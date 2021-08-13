Город Керчь, который находится в аннексированном Крыму, снова затопило после мощного ливня. В городе всего за ночь выпали уже две месячные нормы осадков (в сумме 78 мм). Центр города перекрыт, троллейбусы не вышли на линии.

По информации Ютуб-канала "Крыминформ" готовиться к наводнению начали с вечера, 12 августа. На видео запечатлено, так как реки вышли с берегов из-за сильнейшего ливня.

Как сообщает Telegram-канал РИА "Новости" сильные осадки будут идти в городе на протяжении всей пятницы.

В то же время, российский Новороссийск, по данным РИА "Новости", которых находится у Черного моря в 158 километрах от Керчи, тоже сильно затопило. Кроме того, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что за сутки в городе выпадет две месячные нормы осадков.

Напомним, днем ранее на полуострове Крым затопило трассу Симферополь - Ялта. После этого в сетях начали говорить, что это произошло из-за прорыва дамбы.

Также, как писала "Страна", сильный ливень в июле обрушился на Ялту. В городе за шесть часов выпала месячная норма осадков, а реки вышли из берегов, на одной из трасс сошел сель.