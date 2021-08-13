Координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации Василий Животенюк сообщил "Стране", что комиссия рассмотрела случай смерти женщины и не обнаружила связи с вакцинацией.

"Согласно анализов и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у неё был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у неё процесс не меньше 14 дней", - сообщил Животенюк утром в пятницу, 13 августа.

Напомним, тремя днями ранее 50-летняя женщина в столице умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.

После того, как глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко сообщил "Стране" о трагическом инциденте врачей Киевской городской клинической больницы №4 , в которой умерла женщина, вызвали на ковер в Киевский городской департамент здравоохранения. Начальство хочет выяснить, от кого из медперсонала произошла утечка информации. При этом руководство не собирается расследовать причины гибели пациентки.