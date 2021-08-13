В Украине на сегодняшний день официально подтверждены уже триста случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом "Суспильному" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Так, по информации Кузина, отметка в триста случаев коронавируса штамма "Дельта" в Украине была пройдена 12 августа. При этом двадцать один из них зафиксирован в столице.

Отметим, что коронавирус этого штамма более заразный, чем классический ковид - из-за больших темпов распространения он вызывает более серьезные вспышки. В европейских странах уже началась новая волна пандемии - ее вызвала именно эта мутация вируа.

Напомним, в компании BioNTech, которая занимается производством вакцины Pfizer, заявили, что третья доза вакцины нужна, но нет необходимости адаптировать ее под штамм "дельта".

Кроме того, мы писали о том, что санврач Кузин заявил о стремительном распространении штамма "дельта" в Украине. При этом это предупреждение он делал еще в самом начале последнего месяца лета, когда речь еще не шла о сотнях случаев заражения этой мутацией ковида.