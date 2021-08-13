Заместитель министра обороны Ганна Маляр встретилась с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которую захейтили после совместного снимка с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.

Как и предполагала вчера "Страна", именно после этой встречи и появился "покаянный пост" Магучих, который вызвал возмущение многих из тех, кто ее защищал от травли.

О том, как прошла встреча Маляр рассказала на своей странице в Facebook утром, 13 августа.

Заявлением Магучих, которая та сделала затем в ФБ, Маляр удовлетворена.

Фото с российской спортсменкой и объятия, как рассказала Маляр, это следствие эмоций.

Также заместитель министра обороны добавила, что "Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Печалится по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине".

Напомним, некоторые украинские националисты начали травлю над завоевавшей бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио Ярославой. Претензии к ней посыпались после того, как она сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене, получившей золотую медаль на соревнованиях за прыжки в высоту.

Днем ранее в комментарии "Стране" Магучих заявила, что в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

Однако уже вчера ближе к вечеру бронзовая медалистка Олимпиады написала в Фейсбуке пост, в котором объяснила свои объятия с россиянкой после соревнований. Из публикации следует, что она стала жертвой происков врага - то есть Российской Федерации, добавив, что "враг готов на все".

"Страна" сообщала, как в Сети отреагировали на последнее заявлении спортсменки.