В автобусе, который взорвался вечером накануне в российском городе Воронеже, эксперты не выявили следов взрывного устройства.

Об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает "Интерфакс" утром в пятницу, 13 августа.

По словам источника, правоохранители завели уголовное дело, в рамках которого в числе прочих будет проведена тщательная взрыво-техническая экспертиза.

Причиной взрыва стала неисправность газового оборудования в результате которого произошла утечка.

Между тем другой источник говорит, что газового оборудования во взорвавшемся общественном транспорте не было.

Также агентство сообщает, что, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, число раненых в трагедии , по уточненным данным, выросло до 18 человек, а женщина, которой оторвало ноги, скончалась в больнице.

Ранее мы рассказывали, как мужчина в Кривом Роге с гранатой зашел в магазин и начал угрожать. После длительных переговоров с правоохранителями бросил ее, в результате прогремел взрыв.

Также, как писала "Страна", по данным прокуратуры, в Мариуполе на металлургическом заводе после взрыва пострадали пять работников.