После синхронного подорожания в четверг, 12 августа, доллар и евро в Украине перед выходными разошлись в разные стороны. Американская валюта подешевела, а европейская - немного выросла в цене.

Об этом свидетельствуют установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 августа, официальный курс в Украине, который будет актуален и в ближайшие выходные (14 и 15 августа).

Сегодня доллар стоит 26,76 гривен. Днем ранее за него, согласно данным финансового регулятора, просили 26,80 Таким образом, доллар по сравнению с четвергом "похудел" на четыре копейки.

Курс евро в пятницу составляет 31,42 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем евровалюта выросла в цене на копейку (днем ранее курс составлял 31,41 за единицу валюты).

Курс НБУ на 13, 14 и 15 августа. Скриншот: bank.gov.ua

Ранее, как писала "Страна", в Государственной службе статистики заявили, что в предыдущем летнем месяце инфляция в Украине впервые за три года стала больше 10%.

Также мы сообщали о ситуации днем ранее на межбанке и приводили прогнозы экспертов о том, что дальше будет с курсом доллара и евро в Украине.