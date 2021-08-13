В пятницу, 13 августа, медики Украины озвучили свежие данные о том, как они сражаются с ковидной заразой. Итак, по состоянию на 08.10 общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 1 263 человека. Превышение рубеже в 1 000 человек идет вторые сутки подряд.

Напомним, что вчера, 12 августа в стране было официально сообщено о 1 247 новых случаях заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 16 человек.

Умерли за отчетные сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 217 человек - Ред.).

О новых зараженных Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Выздоровели за последние сутки 1 007 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 195 798 человек побороли грозную инфекционную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 73 ребенка и 52 медработника.

Статистика новых случаев заражения за минувшие сутки выглядит так: в Одесской области выявлено 99 новых зараженных, в Донецкой области - 84 человека, в Харьковской - 78 и во Львовской области тоже столько же случаев.

В Киеве, по новым данным врачей-вирусологов, коронавирус выявили у 166 человек.

В мире же, по последним данным университета Джона Хопкинса, на утро 13 августа отмечено уже 205 372 964 зараженных с момента начала пандемии. Тройка мировых лидеров по числу заболевших выглядит так - США, Индия, Индонезия.

Ранее "Страна" сообщала, что в США выявили очередную мутацию коронавируса. Новый штамм получил назание "Йота" и как уверяют медики, он в несколько раз опаснее штамма "Дельта".