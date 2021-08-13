Появилась свежая статистика по ВИЧ и СПИД. Фото: zaodessu.com.ua

В июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 415 людей диагностировали СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.

Такие данные приводит в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

Как видно из статистики, ВИЧ уже не проблема групп риска: представителей ЛГБТ и наркозависимых. Большинство зараженных - это гетеросексуалы, инфицировавшиеся при половом контакте.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле:

  • гетеросексуальный - 845 человек;
  • гомосексуальный - 46;
  • парентеральный (то есть внутривенный) - 525;
  • вертикальный (передача от матери к плоду во время прохождения им родовых путей) - 146;
  • не установленный - 2.

В Минздраве напомнили, что предупредить распространение ВИЧ-инфекции не сложно: нужно вести здоровый образ жизни, отказываться от рискованного поведения, в частности инъекционных наркотиков, и обязательное использовать презервативы. А также сознательно относиться к собственному здоровью.

Скриншот из Фейсбука ЦОЗ

Украинцы, живущие со СПИД и ВИЧ в июле 2021 года

Ранее "Страна" рассказывала, сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИДа в мае.

Также мы приводили июньскую статистику по ВИЧ/СПИД.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.