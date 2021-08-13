В июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 415 людей диагностировали СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.

Такие данные приводит в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

Как видно из статистики, ВИЧ уже не проблема групп риска: представителей ЛГБТ и наркозависимых. Большинство зараженных - это гетеросексуалы, инфицировавшиеся при половом контакте.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле:

гетеросексуальный - 845 человек;

гомосексуальный - 46;

парентеральный (то есть внутривенный) - 525;

вертикальный (передача от матери к плоду во время прохождения им родовых путей) - 146;

не установленный - 2.

В Минздраве напомнили, что предупредить распространение ВИЧ-инфекции не сложно: нужно вести здоровый образ жизни, отказываться от рискованного поведения, в частности инъекционных наркотиков, и обязательное использовать презервативы. А также сознательно относиться к собственному здоровью.

Ранее "Страна" рассказывала, сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИДа в мае.

Также мы приводили июньскую статистику по ВИЧ/СПИД.