За июль в Украине нашли почти полторы тысячи зараженных ВИЧ, большинство из них - гетеросексуалы
В июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 415 людей диагностировали СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.
Такие данные приводит в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.
Как видно из статистики, ВИЧ уже не проблема групп риска: представителей ЛГБТ и наркозависимых. Большинство зараженных - это гетеросексуалы, инфицировавшиеся при половом контакте.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле:
- гетеросексуальный - 845 человек;
- гомосексуальный - 46;
- парентеральный (то есть внутривенный) - 525;
- вертикальный (передача от матери к плоду во время прохождения им родовых путей) - 146;
- не установленный - 2.
В Минздраве напомнили, что предупредить распространение ВИЧ-инфекции не сложно: нужно вести здоровый образ жизни, отказываться от рискованного поведения, в частности инъекционных наркотиков, и обязательное использовать презервативы. А также сознательно относиться к собственному здоровью.
Ранее "Страна" рассказывала, сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИДа в мае.