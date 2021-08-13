В законодательстве Украины предусмотрены случаи легального проникновения в жилье или другое помещение в неотложных случаях, в частности связанных со спасением жизни людей и имущества, и другими обоснованными случаями.

Специалист Запорожского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ольга Яковлева рассказала о некоторых из них. Ее цитирует пресс-служба ведомства бесплатной правовой помощи.

В случае необходимости проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии порядок проникновения, например к затопившим дом уехавшим в отпуск соседям, предусмотрен законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Статьей 29 данного Закона определено, что собственник обязан обеспечить круглосуточный доступ в свое жилье, другой объект недвижимого имущества для ликвидации и предотвращения аварий, связанных с предоставлением соответствующей коммунальной услуги.

Если же такой собственник отсутствует и нет возможности установить связь с ним для информирования о необходимости немедленного прибытия в жилье или же он отказывается допустить в принадлежащее ему жилье представителя аварийно-ремонтной бригады, и при этом есть объективные основания считать, что авария, которая создает угрозу жизни и/или имуществу, есть именно в этом жилье, в момент возникновения неотложного случая возможен несанкционированный доступ в жилье без получения согласия его собственника.

Кто должен присутствовать обязательно при несанкционированном доступе?

Прежде всего, это должно быть представитель исполнителя соответствующей коммунальной услуги: именно он составляет акт об осуществлении такого доступа, где и указывает его основания, причину и место возникновения аварии, информацию о предупреждении потребителя с указанием времени и лиц, которые вели переговоры с потребителем (в случае их проведения), перечень неполадок, перечень выполненных работ и т. п., фамилии, имена, отчества и должности участников несанкционированного доступа. Оригинал акта хранится у исполнителя коммунальной услуги, а другим участникам несанкционированного доступа выдаются его заверенные копии.

Также обязательно присутствие представителя органов внутренних дел (с целью недопущения совершения правонарушений против собственности), работников аварийно-ремонтной бригады (для устранения самой аварии) и собственника (пользователя) из любого из соседних зданий или квартир.

После того, как соответствующие ремонтные работы проведены, аварийно-ремонтная бригада обязана безотлагательно восстановить конструктивную целостность входных дверей, окон, замков, запоров на них и других элементов зданий и помещений, которые были повреждены во время несанкционированного доступа. После этого представитель исполнителя в присутствии других участников несанкционированного доступа опечатывает восстановленные двери, окна или другие элементы зданий и помещений собственной печатью и ставит подпись, время и дату опечатывания.

Отдельно следует указать, что расходы на осуществление несанкционированного доступа в связи с отказом собственника (пользователя) предоставить допуск в свое жилье (другой объект недвижимого имущества), а также причиненный в результате этого ущерб возлагаются на виновное лицо.

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