В Карпатах туристы сфотографировали "часовню Господню, установленную в связи с явлением дьявола", как гласит табличка на сооружении. Причем никто из местных не знает, кто именно ее возвел.

О курьезной постройке сообщает ивано-франковское издание Kurs.

Обычно христианские часовни ставят в местах, где верующим необходимо молиться (на кладбищах, вокзалах), на исторически и духовно важных локациях, на местах захоронений и явлений святых или Бога, над святыми источниками и колодцами. Но чтобы ее строили на месте появления нечистого - это дело неслыханное.

Фото часовни опубликовал путешественник Иван Гудзь-Петрович в Фейсбуке 11 августа.

Как видно на снимке, на табличке написано, что часовня сооружена в честь явления дьявола 19 июля 2017 года в 13:28 между полониной Балтагура и горой Коман.

В обсуждении фотографий одна из комментаторов добавила снимок, который висит в часовне. Предположительно, того самого явления дьявола, которое, впрочем, больше похоже на обычный дефект съемки или пролетающую мимо объектива муху.

Между тем, как пишет издание, в областном лесном хозяйстве заявили, что строительство этой часовни не согласовывали и вообще там не знают, кто соорудил. То же самое сказал директор Верховинского национального природного парка Михаил Нечай.

"Я знаю об этой часовне, она вызывает интерес у туристов. Никакого согласования на ее сооружение парк не давал. Кто ее построил, мне не известно", - сообщил Нечай.

В областном управлении лесного хозяйства добавили, что подобные сооружения в Карпатах время от времени появляются у истоков, в долинах или на горных вершинах. Их строят местные жители по собственной инициативе и без согласования с лесниками.

По информации издания, часовню, которая должна защитить от дьявола, возвели по инициативе одного из работников Верховинского районного отделения управления СБУ в Ивано-Франковской области, а освятили ее священники Православной церкви Украины.

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