Сотрудники МИД Украины рекомендовали гражданам Украины, еще находящимися в Афганистане, немедленно улететь или выехать оттуда. Талибы уже захватили второй по величине местный город Кандагар.

Рекомендации о немедленной эвакуации граждан Украины опубликованы пресс-службой МИД Украины в четверг, 12 августа 2021.

Также наши дипломаты рекомендуют не ездить и не планировать поездки в Афганистан в ближайшее время.

В случае угрозы для жизни или здоровья граждан Украины, либо возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан.

"Страна" разбиралась, что происходит сейчас в Афганистане. Талибы захватывают город за городом.

В США уже допускают падение Кабула в течение 90 дней, а его окружение Талибаном всего через месяц.

Напомним, что ранее президент США заявил, что он не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана. При этом Байден заявил, что США "собираются продолжать выполнять собственные обязательства" и будут предоставлять властям Афганистана финансы, оборудование и продовольствие.