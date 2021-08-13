В южной Грузии в результате удара молнии на горе Диди Абули погибли 530 овец, которые паслись на пастбище. Трагедия произошла вечером в понедельник, во время грозы. Пастух отделался потерей сознания.

Об этом сообщает грузинское издание Jnews.

По словам пастуха по ним ударила молния. Он в результате удара всего лишь потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что часть животных погибла.

Как рассказал изданию житель местного села Тамбовка, Николай Леванов, он держит стадо из 600 овец. Вместе с его стадом на пастбище находилось еще около 1 500 овец других фермеров.

Всего в результате удара молнии погибло 530 животных. Фермеры не смогли спустить тела всех животных, поэтому они приняли решение сжечь тела прямо на горе.

Издание на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором видны тела погибших животных. (Внимание, видео рекомендуется для просмотра лицам старше 18 лет).

Цена одной овцы в Грузии колеблется в районе 110-115 долларов.

Как сообщала "Страна", Грузия на три недели полностью останавливает общественный транспорт и запрещает развлекательные мероприятия. Там выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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