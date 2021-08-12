Вечером в четверг, 12 августа в Воронеже на автобусной остановке прогремел взрыв. Эпицентр взрыва, судя по всему, находился в или под автобусом. При этом версия теракта официально не рассматривается.

Видео взрыва публикуют в соцсетях:

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, из Москвы направлены криминалисты.

В результате взрыва пострадали как минимум 14 человек, одной женщине оторвало ноги. Она скончалась в реанимации.

По данным источников RT, против версии теракта при взрыве в автобусе в Воронеже говорит то, что на месте нет следов от поражающих элементов, которыми в таких случаях начиняют СВУ.

Как сообщала "Страна", число жертв взрыва в ковид-больнице Владикавказа увеличилось до 11.

Напомним, что взрыв газа в многоэтажном доме Киеве, в результате которого в 2020 году погибли люди и десятки семей остались без жилья, произошел из-за несоблюдения чиновниками "Киевгаза" ряда требований нормативно-правовых актов.

Речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. Виновным грозит ответственность за случившееся в городе.