В британском городе Плимут, что в графстве Девон, около 18:10 по местному времени (20:10 по Киеву) неизвестный открыл стрельбу по людям. СМИ сообщают о пятерых погибших и о том, что самого стрелка ликвидировали.

Сводку с места событий передает Sky News.

Выстрелы раздались в районе Плимута под названием Кейхэм. Стрелок убил, по предварительным данным, пятерых, и еще нескольких людей ранил. Они уже получают всю необходимую помощь в больнице.

Самого нападавшего застрелили правоохранители.

По информации Sky News, полиция не рассматривает инцидент как теракт, а стрелявший не находился в бегах.

Район улицы Биддик Драйв, где произошла трагедия, по-прежнему оцеплен, и полиция заявляет, что контролирует ситуацию.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала всех сохранять спокойствие, следовать советам полиции и позволить службам экстренной помощи выполнять свою работу.

В соцсетях появилось видео с места побоища, на котором видно накрытое простыней тело в окружении стражей порядка. Кому оно принадлежит - жертвам нападавшего или стрелку - неясно.

Такие массовые расстрелы больше характерны для США, чем Британии. Например, в июне неизвестный открыл огонь по людям в американском Финиксе, убив одного и ранив 12 человек.

А в мае произошла стрельба в Калифорнии. Ее жертвами стали две пассажирки автобуса.