Глава российского космического ведомства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты не останутся без скафандров после того, как подойдут к концу сроки эксплуатации действующих.

"Как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в одних трусах не выйдут", - цитирует Рогозина ТАСС.

Глава "Роскосмоса" попросил не тиражировать спекуляции и некорректные высказывания подрядчика.

Ранее гендиректор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков выразил опасения, что через год у космонавтов на МКС не останется скафандров, так как интеграция в состав станции нового модуля потребует дополнительных выходов в открытый космос, а у скафандров есть определённый срок службы. По его словам, новые скафандры никто не заказывает.

Как сообщала "Страна", Россия завершит участие в МКС и построит свою орбитальную станцию. В "Роскосмосе" предполагают, что новая российская космостанция "РОСС" станет эволюционным шагом на пути к пилотируемым полетам на Марс, освоению Луны и реализации других программ в космосе.

При этом в "Роскосмосе" сообщили, что использовать МКС после 2024 года небезопасно.

Напомним, как выглядит интерьер российского космического модуля "Наука", который недавно состыковался с МКС.