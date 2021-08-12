Российский метеоролог и ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на Крым и Тамань надвигается потоп библейских масштабов, по сравнению с которым июньский разгул стихии на полуострове покажется разминкой.

Об этом эксперт написал 12 августа в своем Фейсбуке.

По прогнозу Тишковца, в обоих регионах обильные осадки начнутся в ночь на пятницу. Их уровень будет таким.

Тамань:

21:00 четверга – 33 мм;

03:00 пятницы – 40 мм;

09:00 пятницы – 47 мм;

15:00 пятницы – 54 мм;

21:00 пятницы – 12 мм.

Итого – 186 мм за 24 часа при месячной норме 45-50 мм. В общей сложности это 370% от нормы августа.

Крым, Керчь:

21:00 четверга – 22 мм;

03:00 пятницы – 38 мм;

09:00 пятницы – 41 мм;

15:00 пятницы – 46 мм;

21:00 пятницы – 4 мм.

Итого – 151 мм за 24 часа при месячной норме 44 мм. Это 343% от нормы августа и в 1,7 раз больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм.

Если прогноз сбудется, потоп побьет суточный рекорд августа по осадкам 1999 года, когда выпало 94 мм.



В июне "Страна" рассказывала о страшном разгуле стихии в Крыму, из-за которой сильно пострадали люди и инфраструктура.

Мы также писали, что дожди на полуострове идут и сейчас: в ночь на 12 августа затопило трассу Симферополь - Ялта.