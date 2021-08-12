Приборы TruCam, которые являются ручным размещением средств автоматической фото и видеофиксации скорости дорожного движения по мнению суда противоречат ст. 40 закона Украины "О Национальной полиции".

В частности, действующий закон предписывает, что при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства автоматическая фото - и видеотехника должна быть размещена в порядке, определенном указанной нормой Закона (стационарно встроенным способом), а не ручным. Об этом говорится в постановлении Второго апелляционного административного суда по делу №554/1946/21 от 27 июля 2021 года.

Такое решение принято по делу, по которому истец просил отменить постановление ответчика (инспектора полиции) о наложении на него штрафа в размере 255 грн на основании ч. 1 ст. 122 КУоАП, и производство по делу закрыть.

В постановлении указано, что истец, управляя транспортным средством, превысил установленные ограничения скорости движения транспортных средств на 24 км/ч, чем нарушил п. 12.4 Правил дорожного движения Украины.

Истец отметил, что в нарушение требований ч. 3 ст. 283 КУоАП в постановлении по делу об административном правонарушении не указано сведений о техническом средстве, которым осуществлена фото или видеозапись правонарушения, и не указано о том, вообще ли такое фиксирование проводилось.

Кроме того, истец отметил об отсутствии правовых оснований для использования лазерного измерителя скорости TruCAM, поскольку автоматический режим предполагает работу исключительно с треноги или штатива, избирается с помощью системных опций и не допускает вмешательства человека в процесс фиксации правонарушений, иначе результат измерения скорости можно поставить под сомнение. Также, истец отметил, что измеритель скорости движения TruCAM является исключенным из Перечня технических средств, используемых в подразделениях МВД для выявления и фиксирования нарушений правил дорожного движения.

Местный суд частично удовлетворил исковые требования, отменив админвзыскание и закрыв производство по делу.

Апелляционный суд согласился с таким выводом и оставил решение без изменений.

Судом учтено положение ст. 40 Закона N 580-VIII, которым предусмотрено, что полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать / размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику, а также использовать информацию, полученную из автоматической фото- и видеотехники, находящейся в чужом владении, в целях обеспечения соблюдения ПДД.

Исследовав предоставленную ответчиком к материалам дела видеозапись суд установил, что на движущийся автомобиль приведена цель и осуществлялся замер скорости. В этот момент видно значительное дрибижання прибора TruCam, что может о проведении момента фиксации скорости автомобиля TruCAM с руки (рук). Такая вибрация прибора TruCam, может дать большую погрешность, нежели предусмотрено свидетельством о поверке, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля, которым управлял истец.

Ответчиком не представлено никаких доказательств способа использования, закрепления прибора TruCAM, которым полицейский осуществлял измерение скорости движения автомобиля истца.

Учитывая вышеизложенные положения ст. 40 Закона N 580-VIII при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства автоматическая фото - и видеотехника должна быть размещена в порядке, определенном указанной нормой Закона (стационарно встроенным способом), а ручное размещение средств автоматической фото - и видеотехники для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст . 40 Закона.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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