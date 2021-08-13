Зеленский в Вашингтоне: Илон Маск вместо политиков?

Визит Владимира Зеленского в США задолго до его начала оказался в центре внимания отечественных СМИ. И уже вчера был опубликован предварительный график пребывания украинского президента в Вашингтоне, который имеет две специфические особенности.

Во-первых, его пытаются наполнить громкими фамилиями, не связанными с политикой. Попытка Офиса президента организовать встречу Зеленского с Илоном Маском отражает понимание пиар-составляющей таких мероприятий: если она состоится, эффект в информационном пространстве будет не менее сильным, чем от главного события визита – переговоров с Джо Байденом в Белом доме.

Во-вторых, в опубликованном проекте программы вообще отсутствуют какие-либо политические встречи, кроме посещения Белого дома. Это означает одно: у Зеленского не рассчитывают на серьезные политические итоги визита.

Конгрессмены в основной массе будут в этот момент находиться на курортах, и организовать сколь-нибудь значимую группу поддержки Украины в ее борьбе с "Северным потоком-2" не получится (на то и был расчет администрации Байдена при планировании визита). С членами правительства Банковая решила не организовывать встреч, поскольку те не скажут ничего сверх того, что скажет Байден.

А от самого Байдена в Украине не ждут ничего хорошего. Ведь очевидно, что он ни на шаг не отойдет от своей договоренности с Ангелой Меркель, которую в Украине уже охарактеризовали как "зраду" (и не факт, что в своих "пожеланиях" американский президент не пойдет еще дальше в сторону, крайне неприятную для Зеленского).

Именно потому в программе визита очень нужен Илон Маск – чтобы затмить собой то, что поездка планируется к Байдену с отсутствием каких-то прорывных новостей.

Сим-карты по паспортам: удастся ли очередная попытка?

Хотя украинский парламент до 24 августа находится на каникулах, в нем все равно появляются новые законопроекты. Причем иной раз – весьма резонансные. Так, вчера появилась информация о подготовке проекта закона, согласно которому с 2025 года пользование мобильной связью будет возможно только при паспортной регистрации.

Это отнюдь не новая идея – попытка ее реализации была еще в 2014-м, в пакете так называемых "диктаторских" законов, да и потом к ней возвращались не раз. В этот раз новым является только обоснование: мол, украинцы все чаще делают оплату через телефоны или оформляют через них социальную помощь, поэтому могут участиться случаи мошенничества.

Правда, объяснение так себе. Поскольку нет никакой разницы, будет телефон "паспортизирован" или нет, если с похищенного аппарата начнут делать оплату или оформлять соцпомощь – и в том, и в другом случае все зависит лишь от скорости, с которой хозяин пропажи заблокирует номер и все сервисы на смартфоне.

Так что есть подозрение, что цели у разработчиков нового законопроекта те же, что и во всех предыдущих случаях: облегчить работу спецслужбам.

И то, что с законопроектом дело не чисто, подтверждается планами введения его в действие только с 2025 года. Нет никаких причин для такой отсрочки, кроме одной – закон в случае принятия не должен привести к протестам против нынешней власти до президентских выборов - 2024. А после них протесты никакого значения уже иметь не будут.

Креминь требует усилить контроль за украинизацией. Она проваливается?

Мовный омбудсмен Тарас Креминь озвучил новые планы по украинизации общества. Теперь он хочет, чтобы в каждом министерстве и каждой области были заместители руководителей, которые контролировали бы переход государственных и муниципальных структур на украинский язык и выполнение остальных требований закона о госязыке.

При этом, по словам Креминя, премьер Денис Шмыгаль уже дал команду министерствам ввести в их штат таких замминистров. А в регионы, которые менее зависимы от правительства, Креминь хочет направить письма с аналогичными требованиями.

То, что мовный омбудсмен хочет выдать за успехи тотальной украинизации, на самом деле является свидетельством ее провала. Ведь очевидно, что, если бы в министерствах и региональных органах власти с энтузиазмом восприняли языковый закон, то никакие контролеры не понадобились бы. А если контролеры нужны, это означает, что вся вертикаль власти проводит тихий саботаж закона.

При этом очевидно, что Креминь выходит за рамки своих полномочий: штатные украинизаторы не предусмотрены сметой ни в министерствах, ни в региональных органах власти. И если министрам все же придется выполнить приказ премьера, который будет действовать до тех пор, пока правительство возглавляет галичанин Шмыгаль, то в регионах письма Креминя используют по прямому назначению – как любую ненужную бумагу.

А то, что это письмо не нужно ни властям Галичины (где уже некого украинизировать), ни властям восточных и южных областей (где никто не хочет украинизироваться), - это очевидно. И никакие угрозы из Киева ситуацию в регионах не изменят.

Коронавирус в Украине: новая волна начинается

Статистика заражений коронавирусом в Украине снова становится тревожной. Вчера, второй день подряд, в стране выявлены более тысячи случаев новых заражений, причем показатель, опубликованный в четверг, был на сотню выше того, что стал известен в среду.

Все это является свидетельством медленного движения страны к новой волне эпидемии. Как и год назад, распространяться она начинает в курортных регионах, но уже в конце августа разольется по всей стране. Причем, учитывая сокращение инкубационного периода у новых мутаций, двухнедельной отсрочки после окончания отпускного периода страна может и не получить.

С данной ситуацией ничего не поделаешь – это общемировая тенденция, которая варьируется лишь в зависимости от того, какой уровень вакцинации имеется в той или иной стране. Прививки не являются стопроцентной гарантией от заболевания и даже от летального исхода, но вероятность все же значительно сокращается. Поэтому государства с высоким уровнем вакцинации, конечно, перенесут новую волну ковида гораздо легче.

Украина с ее 6%-й полной вакцинацией в число таких государств, увы, не попадает. А потому следует готовиться к тому, что осень будет тяжелой.

Наступление талибов: падение Кандагара и Герата

В Афганистане полностью вакцинированы полпроцента населения. И можно предположить, что в ближайшие месяцы (а то и годы) эта цифра расти не будет. Там уже всем не до вакцинации.

Вчера мятежные талибы заявили о взятии ряда региональных центров, среди которых – хорошо известные в бывшем Союзе по песням наших "афганцев" Кандагар и Герат. В целом, по данным мятежников, они контролируют уже две трети территории страны. И талибы уже в 80 км от Кабула.

Мало кого удивляет то, что происходит. Но всех удивляет скорость, с которой уничтожается то, что американцы создавали в течение десятилетий. Несмотря на успокаивающие заявления Госдепартамента, споры сейчас идут не о том, кто победит, а о том, победят талибы в течение нескольких месяцев или нескольких недель.

Но любой из этих вариантов означает крах. Прокоммунистический режим Наджибуллы, созданный в 1980-е годы, продержался еще три года после ухода советских войск. Это казалось небольшим сроком – после того, как Советская армия провела в Афганистане 10 лет. Но что на этом фоне можно говорить о нынешней ситуации, когда за несколько месяцев разрушается все то, что создавалось 20 лет?

Очевидно, что американские ценности оказались для афганцев даже более чуждыми, чем насаждавшиеся за 40 лет до этого социалистические. И последствия будут еще более трагичными, чем в 1990-е.