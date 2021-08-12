На днях бизнесмена и бывшего парламентария Геннадия Балашова вызвали в Печерское управление полиции на допрос по старому уголовному производству за 2016 год. Балашов явился к правоохранителям в костюме Бэтмена, за что его хотят привлечь к ответственности по статье о хулиганстве.

О этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

Предприниматель пришел в образе голливудского героя получать подозрение по делу о строительства дома в природоохранной зоне Софии Киевской - по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Правда, 12 августа апелляционный суд постановил, что подозрение Балашову вручили с нарушениями, и окончательно отказал в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Однако в полиции придумали, как вручить новое подозрение бывшему нардепу.

В следующий понедельник, 16 августа, его вызвали в то же Печерское управление полиции для вручения уведомления о подозрении по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Как хулиганские действия полицейские расценили не только карнавальное переодевание Балашова, но и его нецензурную брань в помещении полиции. По мнению следствия, это грубое нарушение общественного порядка. Наказание за этот проступок предусматривает штраф от 17 тысяч гривен до пяти лет ограничения свободы.

В случае, если вручение подозрения состоится, это будет уже третий такой документ, который правоохранители за короткий промежуток времени выписывают Балашову.

Ранее, 11 августа, в налоговой полиции ему еще вручили подозрение по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Речь идет о продаже недвижимости, с которой Балашов якобы не уплатил налогов на более чем девять миллионов гривен.

Балашов уже анонсирует на понедельник открытую лекцию под стенами Печерского УП на Московской улице и зовет на помощь своих соратников.

Как писала "Страна", в начале июля Балашову начали готовить подозрение за постройку дома в охранной зоне Софии Киевской.

Вскоре предпринимателю пытались его вручить, но тот неожиданно уехал.





