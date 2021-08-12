Министерство внутренних дел России 12 августа запретило на 50 лет въезд на территорию РФ бывшему азербайджанскому дипломату Исфандияру Вагабзаде и гражданину Казахстана Куату Ахметову. Первый оскорбил русский народ, сравнив его со свиньями, а второй организовал в Казахстане языковые патрули.

О санкциях против этих двух людей сообщает ТАСС.

Вагабзаде, некогда работавший послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане, записал видеообращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Поводом для него стало заявление Жириновского в эфире радио "Комсомольская правда" о том, что президента Азербайджана Ильхама Алиева следовало бы вызвать на ковер в Москву.

На это в своем ролике Вагабзаде назвал российского политика "жирной свиньей, старым ослом". А затем принялся оскорблять весь русский народ, сказав, что русские – "свиньи, которые воняют".

Ахметов же не только организовал так называемые языковые патрули в Казахстане, которые запугивают и унижают русскоязычных, но также заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к соотечественникам.

В МВД расценили слова обоих как разжигание межнациональной розни. В ведомстве посчитали, что иностранцев, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и русских за ее рубежами, нельзя допускать в РФ, поскольку они угрожают общественному порядку и безопасности.

Ранее "Страна" писала о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова заступиться за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которую затравили за фото с россиянкой.

Между тем сама Магучих уже покаялась за этот снимок и дружественные объятия с атлеткой из РФ.