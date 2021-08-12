В наших широтах началась третья, последняя, фаза лета - его спад. Одним из маркеров приближения осени являются позднецветущие растения, например вереск обыкновенный.

Пост этому цветку в Фейсбуке посвятила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Родиной вереска считается Юго-Восточная Азия, однако это растение распространилось практически по всему миру. Его можно встретить в Европе, Азии, на Атлантическом побережье Северной Америки, в Африке и даже на Азорских островах.

Вереск обитает на полянках в хвойных лесах, на бедных почвах по поймам рек, на гарях и торфяных болотах.

Первые цветы растения появляются в конце июня, а пик их цветения приходится на август-сентябрь.



Соцветия вереска привлекают своим нектаром представителей семейства пчелиных.

Интересно, что вереск обыкновенный стал официальной цветочной эмблемой провинции Вестергётланд в Швеции.

Ранее "Страна" писала, что в Чернобыльском заповеднике растет родственник орхидеи - пальчатокоренник мясо-красный.

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