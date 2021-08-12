Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно улетать из этого государства на фоне мощного наступления талибов, в происходящем там сейчас разбиралась "Страна".

В Кабул для эвакуации сокращаемого дипперсонала США в ближайшее время перебросят 3 батальона армии США.

Призыв к срочной эвакуации американцев из Афганистана был опубликован в четверг, 12 августа, пресс-службой посольства.

По данным CNN, власти США рассматривают возможность перенести свое посольство в аэропорт Кабула, куда будут переброшены дополнительные силы армии.

"Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами", - сообщили американские дипломаты.

Авторитетный американский новостной журнал U.S. News со ссылкой на собственные источники в разведслужбах США и других стран утверждает, что Китай якобы готов признать движение "Талибан" в качестве законной власти в Афганистане в случае установления его сторонниками контроля над Кабулом.

Ранее в этот день представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед сообщил о входе талибов во второй по величине город Афганистана - Кандагар. По его словам, подразделения талибов достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

В тот же день телеканал Al Jazeera рассказал о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что "Талибан" не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы "готовы участвовать в переходном правительстве", заверив, что у "Талибана" нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани".

Как сообщала "Страна", талибы получили контроль над двумя третями Афганистана. Установлен контроль над Гератом, подразделения "Талибана" вошли в Кандагар.