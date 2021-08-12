Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Стране" не опроверг, но и не подтвердил распространенную масс-медиа информацию о встрече главы государства в США с Илоном Маском и Тимом Куком.

"Могу только сказать, что в программе визита не только Вашингтон", - сообщил Никифоров.

Как рассказывала "Страна", 12 августа в СМИ появилась программа визита Зеленского в США в конце месяца. По данным журналистов, у Зеленского сейчас пытаются договориться о встрече в Америке с миллиардером и основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком.

Мы также сообщали, что на Банковой хотели, чтобы Вашингтон назначил визит Зеленского в июле, а не в августе, и остались недовольны откладыванием встречи на более позднюю дату.

Мы также анализировали, что ждет Зеленского на встречах 22 августа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и 30 августа - с Джо Байденом. Как предположила "Страна", речь наверняка зайдет о газопроводе "Северный поток - 2" и требуемых Западом реформах, которые поставят украинские государственные институты под контроль иностранцев.