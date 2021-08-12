Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, которая после соревнований обнималась с россиянкой Марией Ласицкене, изменила риторику. Если вначале она говорила о свободе слова и что в ситуации на Олимпиаде не было никакой политики, теперь заявила, что "враг готов на все".

"Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", - написала 19-летняя призер Олимпиады.

То есть, по сути они покаялась за фото с россиянкой, за которое ее травили националисты.

И это вызвало крайне неоднозначную реакцию.

"Нож в спину - это всегда больнее, чем в грудь"

Многих разочаровал поступок спортсменки. Ведь ранее они ее поддерживали и защищали от травли.

"Смотрите какая адекватная девушка, наша гордость, а разжигатели идут у дупу" - написал утром ведущий Макс Назаров, комментируя видео с ответом Магучих по прилету в Киев.

"Беру свои утренние слова назад", - написал он же вечером после последнего заявления спортсменки.

"Нож в спину - это всегда больнее, чем в грудь. Разочарование пришло оттуда, откуда его не ждали. Наша прекрасная солнечная олимпийка прогнулась под всех и вся и уже рассуждает нарративами Запада, используя сплошь и рядом пропагандистские шаблоны майдановской власти. Довольно неприятно и даже противно, ведь мы все за неё так болели, но прогиб одного не сломит волю миллионов, предательства были, будут и есть, а нам нужно идти вперёд, на сближение двух братских народов! Они могут запугать одну девочку, но они не смогут устрашить целый народ, слишком уж они слабы и примитивны для этого.

Я был готов услышать такую агрессивную риторику на "Прямом" из уст очередного политика - "патриота", но читать такие слова на странице профессиональной спортсменки, человека, на которого мы все возлагали большие надежды, это ещё раз признать, что гигантский государственный маховик никого не щадит и находит для себя всё новые жертвы. А эта девочка, конечно, была настоящей тогда, когда обнималась с российской спортсменкой, а не сейчас, извергая из себя слова злобы и ненависти по отношению к соседней державе. Прорвёмся", - написал нардеп Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик.

"Поддалась давлению"

Журналист Юрий Ткачев написал, что на кону было благополучие и карьера спортсменки.

"Понимаете, друзья, я прекрасно понимаю эмоции. Но осуждать или не осуждать "прозрение" спортсменки могут те, кто был в её ситуации. То есть, когда тебе в момент, когда тебе кажется, что вот оно, счастье, приходят и популярно объясняют, что это счастье может очень быстро закончиться и смениться чем-то противоположным. Что, мол, сейчас у тебя много чего есть, а завтра не будет ничего.

Ни работы. Ни учёбы. Ни карьеры. Ни спорта. Ничего вообще. Только ушаты говна из каждого утюга и постоянный не слишком доброжелательный присмотр со стороны спецслужб.

Но всё это можно очень легко исправить. Достаточно кое-что сказать и кое-что сделать.

И вот те, кто, побывав в подобной ситуации, сделал выбор лишиться всего ради своих убеждений (а такие в Украине есть, и их немало!) имеют моральное право осуждать. Или - не осуждать.

А те кто не был... Знаете, легко говорить "вот я бы не её месте" до тех пор, пока на этом самом месте не окажешься. Дай-то бог, чтобы все мы в такие критические моменты делали верный выбор между тем, что правильно и тем, что легко", - написал Юрий Ткачев.

С ним солидарен депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который написал, что 19-летняя Манучих не выдержала давления.

"Очень коротко. Спортсменка, олимпийцев Магучих, сделала всё то, что считала нужным. И сказала всё, что считала нужным.

А потом, под давлением "общественности", травли, вызовам к уженеделюкакзамминистра и тд, девятнадцатилетняя девушка, ребёнок, практически, этому давлению поддалась.

Взяли они её в заложники, не умеют иначе, не хотят, да и зачем, если получается? Зачем, если работает, если от взятых тут же отворачиваются? Работает же схема.

И будет работать до тех пор, пока им будут отдавать людей, махнув рукой, ну всё, я разочарован, она поддалась, отписываюсь, вычёркиваю и т.д.

Попробуйте не поддаться хотя бы в том, чтобы не сдавать им людей вот так сразу, это тяжело. Потом станет понятно, выдержите ли вы, если всё это стадо попрёт на вас. А не на девятнадцатилетнюю девочку".

"Мы конечно не в праве вас судить, не зная досконально всех обстоятельств. Будем всё-таки надеяться, что все это написано под давлением людей и обстоятельств, а не искреннее и от сердца. Многие люди искренне вас поддерживали и сейчас отчасти будут разочарованы. Как говорится - береги честь смолоду", - написал блогер Евгений Хурсин.