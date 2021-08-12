Талибы могут изолировать столицу Афганистана - Кабул за 30 дней и потенциально могут захватить ее за 90 дней.

Об этом, на фоне захода подразделений "Талибана" в третий и второй по величине города в Афганистане, сообщил агентству "Рейтерс" 12 августа представитель министерства обороны США со ссылкой на оценку разведки США.

На текущий момент они заняли уже восемь областных центров в основном на севере Афганистане всего за шесть суток. Такие темпы вызвали удивление у властей США.

Силы талибов в настоящее время контролируют 65% территории Афганистана и захватили или угрожают захватить 11 столиц провинций, заявил накануне высокопоставленный чиновник ЕС.

До прошлого месяца оценки американской разведки предупреждали, что афганское правительство может пасть всего за шесть месяцев.

Американский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что новая оценка последовала за быстрыми успехами талибов в Афганистане.

"Но это не предрешенный вывод", - сказал чиновник, добавив, что афганские силы безопасности могут переломить ситуацию, оказав большее сопротивление "Талибану".

Военное присутствие США в Афганистане за исключением охраны посольства, как ожидается, закончится 31 августа 2021.

Как сообщала "Страна", президент США заявил, власти Афганистана должны сражаться сами за себя.

Также мы писали о том, что правительственная армия Афганистана отбила у Талибана три уезда к северу от Кабула.