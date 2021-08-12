В Киеве пока нет жестких карантинных ограничений, но городские власти уже готовятся их вводить. Жителям города разъяснили, как можно будет пользоваться общественным транспортом после начала очередного локдауна.

Объяснения привел в своем Фейсбуке первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Кулеба сообщил, что 10 августа заработала в тестовом режиме электронная регистрация для доступа к общественному транспорту в случае локдауна - по адресу qpass.kyivcity.gov.ua.

Затем он ответил на наиболее часто задаваемые вопросы киевлян.

Нужно ли покупать дополнительные транспортные карты?

Нет. Будут работать ранее приобретенные карты: старого образца (Kyiv Smart Card), нового (Киев цифровой) и карточка киевлянина. Однако активными на время локдауна будут только те, владельцам которых дадут разрешение.

Куда подавать заявки руководителям предприятий?

О механизме регистрации и подачи заявок на получение пропусков для работников на проезд в общественном транспорте можно почитать по ссылке.

Как понять, что у меня есть разрешение на проезд?

При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется. Пользоваться общественным транспортом можно будет как обычно, оплатив проезд карточкой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут.

Что делать, если нужно ехать, а я не работник предприятия критической сферы?

Сейчас тестируют электронную систему для подачи заявок именно для руководителей предприятий коммунальной и частной собственности и ФЛП, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Столица без них не сможет функционировать. После тестирования и исправления всех багов новой для города системы в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физических лиц при критической необходимости.

Что делать, если я не могу зарегистрироваться в системе?

Система qpass.kyivcity.gov.ua работает в тестовом режиме. Регистрация продолжается активно, и уже сотни столичных предприятий подали заявки. Если возникли сложности с регистрацией, следует написать на почту разработчикам qpass@kyivcity.gov.ua

К какой дате нужно подать заявку?

Такого срока не существует. Город готовится к третьей волне пандемии, поэтому собирает заявки заранее, чтобы иметь возможность их все рассмотреть и в случае необходимости запустить без аврала. Заявки можно подать как сейчас, так и во время вероятного строгого карантина.

Как писала "Страна", в Украине, как и в Киеве, карантина пока нет, но в некоторых регионах стремительно растет заболеваемость ковидом.

Мы также сообщали, что адаптивный карантин и режим ЧС продлен до 1 октября.