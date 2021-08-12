После того, как Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября, в Минздраве заявили о том, что эпидемическая ситуация в стране полностью контролируется. Но при этом специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных Covid-19.

Медики обращают внимание украинцев на то, что только вакцинация является единственным эффективным способом уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции или смерти.

"Все вакцины против Covid-19, которые используются в Украине - одобрены ВОЗ для экстренного применения. Они безопасны и эффективны", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости Сovid-19 в Украине и стремительным распространением штамма "дельта" в мире, интервал между первой и второй прививкой от коронавируса препаратом Sinovac в Минздраве порекомендовали сократить до двух недель вместо четырех.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, как снижается риск госпитализации после укола вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что комиссия назовет причину смерти вакцинированной от коронавируса пациентки в Киеве.