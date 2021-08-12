Бронзовая медалистка Олимпиады в Токио, прыгунья в высоту Ярослава Магучих написала в Фейсбуке пост, в котором объяснила свои объятия с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований. Из поста следует, что она стала жертвой происков врага - то есть Российской Федерации.

Запись появилась в соцсети спортсменки вечером 12 августа.

В начале поста Магучих повторила то же самое, что сказала в аэропорту после прилета из Японии: что представляет Украину на международном уровне с 2017 года, гордится тем, что поднимает наш флаг и поет наш гимн.

После чего перешла к объяснению.

Как она пишет, после выигрыша бронзы ее захлестнули эмоции, так как ей "покорилась не только высота, но и олимпийская медаль".

"Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", - написала 19-летняя призер Олимпиады.

В конце она добавила, что опыт травли делает ее сильнее, и поблагодарила за поддержку.

Пост вызвал бурю негодования среди тех, кто защищал Ярославу от нападок националистов. Люди увидели в посте Ярославы "прогиб" под тех, кто занимался травлей.

На запись отреагировал и Телеграм-канал "Политика Страны".

"С Ярославой Магучих уже, видимо, провели "воспитательную работу". Она написала пост, в котором сказала, что фото с россиянкой сделала на эмоциях после бронзовой медали. Извинений от Фарион (и ей подобных) за "биомусор" она не потребовала", - написал канал.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Ярославу закошмарили за фото на Олимпиаде.

Мы также приводили опрос киевлян о том, что они думают о хейте против Магучих.