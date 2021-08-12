В Киеве появится памятник классику украинской литературы Ивану Франко. Мемориальная композиция будет установлена на перекрестке улиц Липской и Институтской. Она заменит демонтированный в рамках декоммунизации памятник академику Дмитрию Мануильскому. Об этом в соцсети написал столичный мэр Виталий Кличко.

Уже в конце августа на этом месте появится памятный камень, а позже - памятник. Пока дата начала его монтажа не называется. Градоначальник определил ее как "скоро".

Также известно, что возведение композиции берет на себя Международный фонд Ивана Франко.

Виталий Кличко сожалеет, что скончавшийся 11 августа 89-летний внук литератора Роланд Франко несколько недель не дожил до открытия памятника своему знаменитому деду.

"Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко до события, о котором так мечтал: установление камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко", - написал в соцсети Кличко.

Напомним, умерший 11 августа Роланд Франко был последним внуком знаменитого писателя. Он популяризировал творчество своего деда, который ушел из жизни 105 лет назад, оставшись в истории украинцев знаменитым поэтом, прозаиком и драматургом.

Также мы сообщали, что полиция изъяла гоночные машины, которые дрифтовали вокруг памятника Богдану Хмельницкому в Киеве.