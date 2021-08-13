В Украине могут исчезнуть мобильные пакеты предоплаченного сервиса (когда сим-карты покупаются без регистрации на определённого пользователя). Парламентский профильный комитет по цифровой трансформации уже разработал законопроект, по которому пользователи мобильной связи должны регистрироваться по паспортам.

Если его примут, мобильные операторы с 2025 года перестанут предоставлять услуги тем, кто не зарегистрируется.

В Раде это нововведение поясняют заботой о гражданах. Дескать, если все номера будут зарегистрированными на конкретных пользователей, случаев мошенничества станет меньше.

Впрочем, далеко не факт, что так и будет.

"Способов обойти этот барьер у аферистов достаточно - скажем, можно зарегистрировать десятки номеров на "левые" паспорта или компании. При этом даже сейчас правоохранители могут идентифицировать, кому какой номер принадлежит, скажем, по местонахождению, было бы желание", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

То есть не факт, что мобильное мошенничество исчезнет. Зато добавится головной боли рядовым пользователям.

"Во-первых, может вырасти стоимость пакетов. Во-вторых, если в законе оставят дату обязательного перехода на новые правила, даже не представляю, как операторы смогут до этого времени "обилетить" порядка 30 млн анонимных абонентов", - говорит эксперт телекоммуникационного рынка Михаил Шуранов. То есть на рынке не исключен ажиотаж с очередями на регистрацию.

Плюс - вопросы приватности. Собственно, на ней окончательно будет поставлен крест. "Думаю, это как раз главное. Людей хотят поставить под тотальный контроль силовых структур", - отмечает Кравец.

Разбирались, как будет работать мобильная связь по паспортам.

Или по паспорту, или никак

Стоит отметить, что тема с обязательной регистрацией сим-карты на конкретный паспорт в Украине не нова. Еще в начале 2014 года норма об идентификации сим-карт попала в так называемые "диктаторские законы 16 января", которые, прочем, быстро отменили.

Еще один законопроект по идентификации абонентов подавался в 2017 году Госкомсвязи, но его притормозили. Затем зарегистрировать абонентов хотели "слуги", но проект отозвали на доработку.

Тем не менее, как пояснили нам в компании "Киевстар", процедура идентификации абонентов предоплаченных карт уже предусмотрена действующим законодательством. Другое дело, что процедура добровольная.

"В идентификации есть свои плюсы, к примеру, защищает от мошенничества с банковскими счетами, которые связаны с номером. Поэтому ежегодно все больше клиентов выбирает персонализированное обслуживание. Однако около 80% абонентов все еще предпочитают анонимность", - говорят в "Киевстаре".

Но вскоре ситуация может кардинально измениться.

Профильный парламентский комитет по цифровой трансформации уже подготовил законопроект на эту тему.

Как говорится в пояснительной записке, в Украине фиксируется стремительный рост цифровой экономики - граждане активно пользуются интернет-банкингом, заказывают онлайн товары и услуги. Параллельно растут случаи разного рода мошенничеств.

Последних действительно масса. От банальных попыток выбить деньги до кражи средств с банковских карт. К примеру, у человека воруют телефон, на который подвязана банковская карта. Предварительно мошенники делают три звонка с разных номеров на номер "жертвы". Далее схема проста - мошенники обращаются к мобильному оператору с жалобой на утерю телефона, и просят выдать дубликат сим-карты. Так как номер анонимный, операторы для проверки пользователя просят назвать три последних номера, которые были в списке входящих или исходящих звонков. Что для мошенников, понятно не проблема. Получая дубликат карты, они могут оперативно перебросить средства с банковской карты.

"Так как 85% абонентов в Украине получают услуги мобильной связи анонимно, проблема приобретает характер общенациональной", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, анонимные клиенты не нравятся операторам мобильной связи. Во-первых, предоплаченные пакеты на 15-20% дешевле контрактных. Во-вторых, они позволяют абонентам постоянно "бегать" от одного оператора к другому, в зависимости от того, у кого условия на данный момент лучше. В-третьих, люди покупают несколько карт, используя каждую, к примеру, только для звонков, интернета - смотря, как выгоднее. В итоге пакеты, которые формируются в расчете на то, что абонент будет пользоваться всеми услугами сбалансированно, становятся для операторов убыточными.

Решить все эти проблемы законодатели предлагают просто - зарегистрировав все сим-карты на конкретные паспорта.

При этом авторы проекта называют это "простой формальностью". "С учетом того, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг является только формальностью, которая создаст предпосылки для надежной защиты абонентов от мошеннических схем", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года. С этого времени начнется переход на тотальную регистрацию. Закончиться он должен до 1 января 2025 года. С этого времени операторам запретят предоставлять услуги абонентам, которые на заключили письменный договор на обслуживание или не идентифицировались. Как именно будет происходить переход на мобильную связь по паспортам, должен прописать Кабмин в подзаконных актах в течение трех месяцев с даты вступления закона в силу.

Неиспользованные средства с предоплаченных карт будут возвращаться клиентам в течение двух месяцев с момента окончания срока действия карты и только при условии идентификации.

Абоненты "под колпаком" и подорожание связи

Стоит отметить, что требование идентификации при подключении сим-карты действует во многих странах.

"Анонимная карта - это три проблемы. Первая - мошенничества с целью вымогания средств, различные «левые» звонки с номеров, которые непонятно, кому принадлежат. Вторая - риски афер с банковскими картами, привязанными к телефонам. Третья - "нетипичное" использование карт, когда, к примеру, карты используются либо только для интернета, либо только для звонков и т.п, что невыгодно операторам. То есть, минусы и для рядовых пользователей, и для операторов", - отмечает Михаил Шуранов.

Но позволит ли решить эти проблемы "связь по паспортам"?

Что касается мошенничеств, то, как считает Михаил Шуранов, "по крайней мере, появятся барьеры, хотя и не непреодолимые".

В то же время Ростислав Кравец говорит, что спецслужбы и сейчас могут вычислять, кому какой номер принадлежит.

"Технологически вполне реально "привязать" конкретный номер к человеку и доказать, что именно он - пользователь, было бы желание. При этом регистрация по паспорту еще не означает, что те же мошенники не смогут "зашифроваться" Что мешает зарегистрировать 100 сим-карт на "левый" паспорт или компанию? Конечный пользователь в этом случае будет таким же анонимным, как и сейчас", - говорит Кравец.

"Федиенко (нардеп от СН, один из авторов проекта - Ред.)несколько раз озвучил претензии к операторами мобильной связи, которые якобы игнорируют свои обязанности в части защиты абонентских номеров. По его словам, комитет готовит изменения в нормативной базе, чтобы раз и навсегда урегулировать должным образом оборот номеров. Теперь эти предложения перед нами, и мы можем в полной мере оценить полёт депутатской мысли.

В который раз власти норовят переложить ответственность за действительно распространённую, общественно значимую проблему с больной головы на здоровую. Номера мобильной связи не предназначены для использования в качестве средства идентификации сколь-нибудь критичных приложений. Эта порочная практика стала популярной в мире с подачи американских интернет-платформ, а в Украине - стараниями отдельных банков. Апологеты этой практики убивают сразу несколько зайцев: радикально уменьшают свои издержки, резко расширяют круг пользователей, при этом снимают с себя какую-либо ответственность.

Показательно, что принятая в ЕС директива касательно финансовых услуг, известная как PSD2, не оставляет места для использования мобильного номера как средства идентификации", - добавил эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

При этом полностью исчезнет приватность "честных" абонентов.

По мнению Кравца, в требовании регистрации сим-карт на паспорта больше политики, чем заботы о гражданах.

"Это еще один шаг к тоталитарному государству и попытка запугать людей - дескать, все под "колпаком". Но если это нововведение примут, думаю, его можно будет оспорить в Конституционном суде. Хотя нормы по идентификации есть и в других странах, там они действуют изначально. У нас же ранее такого не было, поэтому ужесточение можно расценивать как сужение прав граждан", - отмечает Кравец.

Отметим, что в проекте не прописаны требования к операторам по защите персональных данных. С учетом того, что и сейчас базы данных мобильных операторов попадают к рекламистам, коллекторам и т.д, несложно предположить, что скрыть свой мобильный номер от нежелательных "входящих" будет попросту нереально.

Эксперты прогнозируют, что украинцы начнут еще больше "шифроваться" - по максимуму уводить звонки и переписку в защищенные мессенджеры, меньше пользоваться мобильным интернетом и больше wi-fi, устанавливать VPN и т.д.

Кроме того, как говорит Михаил Шуранов, мобильная связь "по паспортам" может подорожать. Контрактные пакеты и сейчас дороже предоплаченных примерно на 15- 20%. Плюс - вырастут расходы операторов на администрирование.

Эксперты говорят, что за счет тотальной идентификации люди будут меньше метаться от одного оператора к другому, что снизит конкуренцию за абонентов и позволит повысить ценники на связь.

Впрочем, в "Киевстаре" подорожание опровергают. "На стоимость обслуживания регистрация никак не повлияет. У нас есть пакеты, которыми пользуются и идентифицировавшиеся и анонимные абоненты", - говорят в компании.

Как отмечает Шуранов, на рынке в случае введения новых правил, возможен ажиотаж.

"Сложно будет зарегистрировать за три года 30 млн анонимных карт. Хотя с введением электронной идентификации, к примеру, через ту же "Дію" можно ускорить этот процесс", - отмечает он.

Успеют ли уложиться в три года, операторы не говорят. Но, как отметили в "Киевстаре", "для регистрации такого большого числа абонентов нужно предусмотреть разумные сроки".

Охота на "серые" телефоны

Впрочем, не исключено, что закон о регистрации абонентов - только первый шаг. В профильной среде обсуждают и другие проекты по мобильной связи, которые готовят в Раде. В частности, о блокировании "серых" телефонов. Для этого операторы мобильной связи должны создать базу IMEI, контролировать коды новых устройств и при необходимости блокировать их. Причем, блокировки могут начаться уже с 2023 года.

Понятно, что оперативно выявлять и блокировать "левые" телефоны проще, если все абоненты будут "на учете".

Впрочем, мобильные операторы не в восторге от новых инициатив.

"Борьба с незаконным импортом телефонов - функция правоохранителей и таможни. Перекладывать ее на мобильных операторов и абонентов - неправильно. Абонент, который купил телефон в торговой точке, по закону не является нарушителем и не может нести ответственность за действия продавца", - отметили в "Киевстаре".