"Укрзализныця" решила ускорить железнодорожное сообщение с Закарпатским регионом и с 19 сентября запускает по маршруту "Киев - Солотвино, Чоп" двухгруппный поезд №13/14-113/114. Теперь время пассажиров в пути существенно сократится, сообщается на сайте "Укрзализныци".

Поезд из Киева по обновленному маршруту будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать на 2,5 часа раньше - в 11:19 (вместо 13:52). В обратном направлении поезд начнет курсировать с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55). Прибытие в Киев - в 10:44.

Поезда №13/14 пойдет по такому маршруту:

"Стрый"

"Славское"

"Свалява"

"Мукачево"

Поезд №113/114 проследует через такие станции:

"Самбор"

"Турка"

"Сянки"

"Перечин"

"Ужгород".

Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

Также в период праздничных выходных по случаю Дня независимости Украины "Укрзализныця" продлит маршрут еще одного поезда. 20 августа поезд "№64/63 будет курсировать по маршруту "Киев - Константиновка" (вместо "Киев - Харьков"). Отправление из Киева - в 22:50, а прибытие в Константиновку - в 10:20.

25 августа по измененному маршруту проследует и поезд №64/63. Вместо привычного маршрута "Харьков - Киев" будет "Лисичанск - Киев".

Со станции "Лисичанск" поезд отправится в 17:46, прибытие в Киев - в 6:03. Время отправки из Харькова останется прежним. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд №237 "Харьков - Лисичанск", который выедет из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.

На этой неделе "Укрзализныця" также добавляет вагоны к поездам по направлениям "Киев - Мариуполь", "Киев - Попасная", "Киев - Ужгород", "Киев - Херсон", "Киев - Харьков" и "Львов - Одесса".

Напомним, Украинская компания-перевозчик "Укрзализныця" объявила о запуске ночных поездов по четырем направлениям, сообщением с курортными городами - Одессой и Запорожьем. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" уволили врио Юрика и назначили на его место экс-менеджера Ахметова.

Также мы сообщали, что экс-топа "Укрзализныци" и еще 14 должностных лиц обвинили в воровстве 59 млн гривен.