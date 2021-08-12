Уже завтра состоится финал конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. БЭБ будет расследовать преступления в сфере экономики, по факту заменив налоговую милицию, а также перетянув на себя значительную часть "экономических" полномочий МВД и СБУ ("Страна" подробно писала о функциях этого органа здесь).

На должность было много желающих – включая экс-министра финансов, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка (он конкурсный отбор не прошел).

Но из 48 кандидатов к финалу допущено 12 человек.

8 баллов (максимальная оценка) набрали три кандидата:

- начальник отдела детективов по обнаружению неправомерной выгоды и незаконного обогащения НАБУ Анна Горбенко,

- государственный эксперт в Министерстве инфраструктуры Сергей Маштабей,

- председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

Остальные кандидаты набрали по 7 баллов:

- бывший совладелец и почетный президент государственного "Укргазбанк", член Совета Нацбанка Василий Горбаль,

- руководитель Управления НАБУ Раджами Джан,

- бывший руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Кареев,

- прокурор Офиса Генпрокурора Аттила Ковчи,

- первый заместитель директора ТУ Государственного бюро расследований в Киеве Сергей Олейник,

- руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук,

- в прошлом первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко,

- глава Горщиковского сельсовета Алексей Туровский,

- адвокат, нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Яцык.

Завтра с 12:00 до 18:30 участники из шот-листа будут проходить финальные собеседования. По результатам которых комиссия отберет трех кандидатов, которых представят на рассмотрение премьер-министру.

Источники "Страны" говорят, что наибольшие шансы на победу имеет Вадим Мельник - нынешний и.о. главы Госфискальной службы (в которую входит налоговая милиция). Именно на Мельника, по словам источника "Страны" в правоохранительных органах, ставит команда Зеленского.

"В финал конкурса прошло 12 кандидатов из 48, но все четко понимают, что Банковая делает ставку на Вадима Мельника", – рассказывает источник.

В свою очередь, по его словам, за Мельником стоит фигура бывшего налоговика Андрея Гмырина, который играет сейчас очень большую, хотя и неформальную, роль в налоговой сфере.

"Гмырин ориентирован на Сергея Шефира (первый помощник президента Украины Зеленского - Ред.) и на Андрея Ермака (глава Офиса президента – Ред.). То есть – Гмырин вхож в самый близкий круг президента", - поясняет источник.

Попасть в близкое окружение Зеленского Гмырину удалось благодаря родственным связям. Так, ребёнок его родной сестры ходит в одну школу с детьми Зеленского.

"Есть такая контора "Агро Газ Трейдинг". Руководит этой конторой Владимир Колот, который является партнером Гмырина и женат на его родной сестре. А ребёнок Колота ходит ту же школу на Новопечерских Липках, куда и дети Зеленского. Когда Зеленский стал президентом, через Колота и семейные контакты Гмырин вышел на окружение президента. Тогда он познакомился с Шефиром и Андреем Ермаком", - утверждает источник "Страны".

Он прогнозирует, что в случае победы Мельника в Бюро экономической безопасности перейдут многие кадры из ГФС.

Ранее "Страна" уже писала про роль Андрея Гмырина в управлении фискальными процессами в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Александр Данилюк, которому комиссия отказала в участии в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности, ударил Тимофея Милованова в глаз.