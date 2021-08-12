Боевики движения "Талибан" 12 августа вошли в Герат на северо-западе Афганистана - третий по величине город страны. Террористы взяли под контроль штаб-квартиру местной полиции.

Об этом сообщила в Твиттере корреспондент BBC News в Южной Азии Никола Карим.

Карим сослалась в своей записи, появившейся около 18:15 по киевскому времени, на члена совета провинции Герат. Он проинформировал журналистку, что Герат "находится на грани краха". По его словам, "Талибан" взял под контроль штаб-квартиру полиции, а также два управления полиции под номерами 3 и 4. При этом офис губернатора провинции все еще находится в руках правительства, добавила Карим.

Сообщение журналистки появилось вскоре после заявления талибов о захвате Кандагара - второго после Кабула афганского города.

Таким образом, движение "Талибан" сейчас контролирует две трети территории страны.

Несмотря на такую скорость успехов террористов, в Госдепе США оптимистично заявляют, что победа "Талибана" в Афганистане вовсе не предопределена, и что у властей страны есть в распоряжении все необходимые для победы средства и инструменты.