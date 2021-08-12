В пятницу, 13-го, циклон принесет Украине шторм в Черном море. Карта погоды по регионам
В пятницу, 13-го, практически всю территорию Украины накроет солнечная погода с умеренными значениями температуры в дневные часы и прохладой ночью. Таким образом на погоде отразится действие антициклона Elfi.
При этом над восточной частью Черного моря образуется локальный циклон, воздействие которого в виде интенсивных осадков и порывов ветра особо ощутимо будет в районе Керченского пролива. Кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют пятницу без осадков. Однако в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами не исключены кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +10-15 градусов. В юго-восточных регионах и на востоке +16-21. В дневные часы ожидается +23-28. В Карпатах ночью +5-10, днем +17-22 градуса.
В пятницу в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный +7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-15, а днем +25-27 градусов.
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