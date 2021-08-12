В Афганистане Талибан продолжает масштабное наступление, начатое на фоне вывода военных США и союзников. Страну уже покинули более 90% американского военного контингента, а до конца августа США планируют полностью вывести войска.

Талибы обстреливают правительственные войска и перехватывают контроль над столицами афганских провинций.

В том числе буквально сегодня под контроль Талибана перешли второй и третий по величине города страны - Кандагар и Герат.

Эксперты рассуждают сколько времени осталось до падения нынешней афганской власти во главе с Мохаммадом Ашрафом Гани - несколько месяцев или несколько недель.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Афганистане.

Что происходит в Афганистане

С 6 августа Талибан захватил столицы десяти провинций и приближаются к Кабулу, попутно захватывая новое оружие и технику.

В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.

Утром 12 августа стало известно, что талибы взяли под контроль Газни. Это столица провинции Газни с населением 270 тысяч человек, в 150 километрах от Кабула.

Талибы на улицах Газни

Талибы там захватили тюрьму, полицию, штаб-квартиру губернатора. Власти города и полицейские чиновники бежали в Кабул, при этом талибы дали им выехать из города.

Газни находится на важной транспортной развязке, из которой открывается дорога на Кабул и Кандагар.

Провинции, которые захватили талибы (красным) на карте Афганистана

К вечеру 12 августа бои шли на улицах Кандагара и Герата. Там была захвачена часть административных зданий. Кандагарский аэропорт приостановил работу.

Сами талибы заявляют, что захватили оба города. По другим данным - пока там продолжаются бои.

Карта территорий, которые перешли под контроль талибов (синим)

Талибы приблизились к столице Афганистана Кабулу на расстояние 80 километров. В афганской столице призвали созвать совещание Совбеза ООН, поскольку ситуация стала критической.

По данным ООН, за последние 30 дней в Афганистане было убито более тысячи мирных жителей. Многие бегут в Кабул, спасаясь от боевых действий. Для вынужденных переселенцев на окраине Кабула разбили лагеря. Те кому не досталось в них местах - спят на улицах.

Что заявляют в мире

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не собирается менять планы по выводу военных, несмотря на укрепление позиций талибов.

11 августа на фоне наступления талибов в Госдепе заявили, что силы правительства Афганистана намного превосходят силы Талибана, а значит волноваться не о чем.

"Многие думают, что это станет неостановимым маршем Талибана. Это не так. Сейчас, как мы видим, афганские силы безопасности численно намного превосходят то, что может собрать Талибан. Они сказали, что у них 300 тысяч военных" - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

То есть в США дали понять, что ни изменений планов, ни военной помощи не будет. Все, что пообещали в Госдепе - "добиваться международного консенсуса по Афганистану".

А уже в четверг, 12 августа, американское посольство в Кабуле призвало граждан США немедленно покинуть Афганистан. Также эвакуируется и часть персонала посольства. Для этого в Кабул будут переброшены армейские подразделения. Но в Пентагоне отдельно уточнили, что в их задачи будет входить только эвакуация дипломатов. Других задач у них нет.

Глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на прогноз ЦРУ, говорит, что афганская власть может пасть уже через несколько месяцев.

Хотя с учетом темпов наступления талибов, то ситуация может и ускориться. И, не исключено, что правительство в Кабуле падет под ударами талибов уже к 11 сентября - к 20 годовщине атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке после которой американские войска и вошли в Афганистан.

Большое беспокойство все происходящее вызывает у сопредельных стран Средней Азии

Россия проводит совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения у афганской границы. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что это делается для того, чтобы "держать порох сухим". В целом, по словам Шойгу, ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем была после вывода советских войск.

В афганском правительстве предупреждают, что талибы не разорвали связи с международными террористическими организациями и сейчас около 10 тысяч террористов из-за рубежа воюют против официального Кабула. Среди них - уйгуры, узбеки, таджики и представители других среднеазиатских стран.

С одной стороны власти Афганистана заявляют, что политического урегулирования с талибами быть не может, с другой СМИ пишут, что талибам был представлен такой план.

Среди экспертов распространена точка зрения, что за талибами стоит Пакистан. И именно с его поддержкой связывают масштаб и успешность наступления Талибана. Но в усилении Пакистана не заинтересована Индия, да и другие геополитические игроки региона. Но пока непонятно насколько они готовы противодействовать талибам.

Что пишут в сети

Ситуацию в Афганистане обсуждают украинские пользователи в соцсетях.

"Талибы взяли Кандагар. Белый Дом требует от "Талибана" гарантий, что после взятия Кабула не тронут американское посольство. Не "в случае взятия". После взятия. Т.е. сам факт взятия под сомнение уже не ставится, и правильно.

В общем, американцы своих афганских союзников тупо слили. Тем, кто все эти годы тащил в Афганистане за американцев теперь, наверное, придётся несладко.

Эй, зеленские, кремини, ницой, гордоны и прочие арестовичи! Смотрите, слушайте, мотайте на ус. Учитесь на чужих ошибках - учиться на своих куда больнее" - написал журналист Юрий Ткачев.

"СМИ сообщили о захвате талибами Кандагара и Герата. Античная трагедия прямо – захват варварами городов, покидаемых легионерами разваливающейся Римской империи. Интересно, "в случае чего" выстроенное американцами в других частях света тоже будет рушиться с такой же скоростью?" - написал журналист Вячеслав Чечило.

Экономист Алексей Кущ напомнил, что США, которые вводят контингент после стольких лет, вложили в Афганистан 800 миллиардов долларов.