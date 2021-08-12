Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам лесного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook.

В связи с поручение главы государства, под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова, межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Среди прочих вопросов участники обсудили, как идет выполнение поставленных указом Зеленского от 23 марта, и указом от 7 июня ("О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов") задач. Первый указ президента ввел в силу решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации".

Напомним, традиционно заседания СНБОЛ проходят по пятницам и заканчиваются введением новых санкций. В основном СНБО собирается в Киеве, но в последнюю пятницу июля было выездное заседание, которое проходило на Донбассе.