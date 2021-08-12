В Луцке школьного сторожа могут уволить из-за того, что он чересчур ответственно относится к работе, такой старательности не выдерживают его коллеги - и и сменяются один за одним. Однако мужчина, которого прозвали "сторожем-людоедом", в борьбе за свое рабочее место готов пойти на крайние меры - приковаться себя цепью и объявить голодовку.

О судьбе сторожа рассказывается в сюжете канала 12.

Василий Милусь раньше работал преподавателем в университете, однако добровольно ушел с должности. Когда пришло время искать новое место работы устроился сторожем в одну из школ Луцка.

К своей новой профессии относится крайне ответственно - не спит ночью, соблюдает инструкции, обходит территорию школы. Однако такого отношения к работе не выдерживают его напарники, они жалуются на него руководству и увольняются или уходят на другие смены.

Руководство школы считает, что проще уволить Василия. но так как на данный момент в школе нет директора, решение пока не может быть принято.

Однако если новый директор решит уволить Василия, тот собирается обращаться к юристам, приковывать себя цепью и объявлять голодовку, в общем готов идти в своей борьбе за рабочее место до конца - ведь на пенсию, по его словам, он выжить не сможет.

Напомним, в Днепре сторож парка сделал замечание мужчинам, которые рвали с клумб розы, а те забили его до смерти.

Также сообщалось, что в Одесской области пожилой сторож кадбища пострадал и-за стрельбы.