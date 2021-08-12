Талибы заявили о взятии под контроль второго (после Кабула) по величине города Афганистана - Кандагара. Об этом в соцсети написал пресс-секретарь исламистского движения Забихулла Муджахид.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", - говорится в сообщении.

По его словам, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который уже выступил с обращением к населению.

По данным телекомпании Аль-Джазира, в Кандагаре идут интенсивные бои.

Напомним, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на данные ЦРУ сказал, что афганское правительство может пасть в течение нескольких месяцев. Но, учитывая темпы наступления талибов, все может быть гораздо быстрее.

"Будет, конечно, жестко, если Кабул падет к 11 сентября - к 20 годовщине атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, после чего американцы и вошли в Афганистан", - отреагировал на происходящие события телеграм-канал "Политика Страны".

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций.

Из-за стремительного продвижения талибов правительственные войска зачастую оставляют поле боле, а мирные жители вынуждены покидать свои жилища и ехать в Кабул - столицу страны, которая пока находится в безопасности. Впрочем, международные эксперты полагают, что это вскоре может измениться.

При этом в Госдепе не считают, что победа Талибана в Афганистане уже предопределена. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск, а власти Афганистана должны сражаться за себя сами.