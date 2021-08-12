Визит Зеленского в США не ограничится переговорами в американской столице. 28-29 августа президент Украины может провести в Чикаго, где с украинской диаспорой отметит День независимости

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

В Чикаго, по информации издания, Зеленский также отдохнет от перелета и, возможно, проведет встречу с американскими бизнесменами.

29-го вечером Зеленский вылетит в Вашингтон, а 30-го проведет встречу с Байденом.

Встречу Зеленского с членами правительства США решили не проводить. Тем не менее, с американскими коллегами встретятся украинские министры, которые также в составе делегации.

31-го августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, Калифорния.

Сейчас, по информации издания, у Зеленского пытаются договориться о встрече с Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком.

Если не получится - ограничатся выступлением Зе в стенах Стэнфордского университета с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Но с этим также есть сложность, так как в период пандемии сложно найти слушателей для такой лекции.

"По свидетельству наших источников, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения", - пишет "Зеркало недели"

Напомним, Владимир Зеленский отправится с визитом в США в августе, а не в июле, как ранее сообщал Киев после телефонного разговора лидеров США и Украины.

Ранее "Страна" подробно писала, что значит перенос встречи Зеленского с Байденом.

Также "Страна" сообщала, что Тягнибок решил выдвинуть "ультиматум" Зеленскому перед его встречей с Байденом