В Канаде на памятнике главнокомандующего УПА Романа Шухевича оставили граффити - его лицо закрасили красной краской и написали "настоящий нацист.

Об этом сообщает директор ГО "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"Памятник нацистскому военному преступнику Роману Шухевичу на территории украинского молодежного центра в Эдмонтоне (Канада) облили краской и украсили надписью "настоящий нацист", - написал Долинский.

Обрисованный памятник находится на территории украинского молодежного центра в Эдмонтоне.

Напомним, Роман Шухевич является спорным персонажем, и в то время как в Украине в его часть назвали стадион, в Польше Шухевича считают одним из ответственных за Волынскую трагедию. После того, как стадиону в Тернополе присвоили имя Шухевича, с Тернополем разорвали отношения два польских города.

Кроме того, переименование стадиона привело к скандалу между Израилем и Украиной.

Также мы рассказывали, как в Днепре в честь Шухевича на набережной в районе арт-квартала нарисовали граффити. Однако довольно быстро на нем зарисовали лицо и написали "враг Украины".